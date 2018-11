Ponte | Fincantieri presenta un progetto con altre due aziende | Salini e Italferr

Ponte - Fincantieri presenta un progetto insieme a Salini Impregilo e Italferr : Le tre grandi imprese avrebbero presentato in cordata una proposta. Lunedì 26 novembre scade il termine fissato da Bucci per partecipare alla “consultazione di mercato”

Valpolcevera - da Fincantieri il progetto di un Ponte per la viabilità alternativa : È compreso nel protocollo d’intesa firmato da Cassa depositi e prestiti, Fincantieri, Fs Italia, Snam e Terna con i commissari Toti e Bucci per il supporto alla città

Genova - progetto di Fincantieri per un Ponte alternativo in attesa del Morandi : “Decongestionerà la viabilità interna” : Se n’era parlato ad agosto, poi nella ridda di voci seguite al crollo del ponte Morandi, era rimasta nel limbo. Ora la situazione sembra sbloccarsi e Genova potrebbe trovare almeno un po’ di sollievo in attesa che parta la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Come? Fincantieri presenterà un progetto per un nuovo ponte in acciaio sul torrente, nella zona attorno all’Ilva, nei pressi di Cornigliano, per agevolare la ...

Un progetto Fincantieri per un nuovo Ponte in acciaio a Cornigliano sul Polcevera : Un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie, Snam e Terna per creare una viabilità alternativa

Massolo - Fincantieri : "Ponte di Genova? Noi pronti a cominciare" : Per il Ponte di Genova, 'noi siamo sempre pronti, lo abbiamo fin dall'inizio detto che, poiche' facciamo carpenteria pesante, nell'ambito della nostre competenze siamo ovviamente a disposizione, se ...

Ponte Morandi : indagine Antitrust/ Ultime notizie - governo sponsorizzò Fincantieri : si vuole fare chiarezza : Ponte Morandi: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Ponte Genova - Strabag “pronti a ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)