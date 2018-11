Platinette rifiuta l’Isola dei Famosi | «Come faccio a buttarmi dall’elicottero? Creiamo

davidemaggio

: Platinette senza freni, umilia Valeria Marini è rifiuta l’isola: ecco il motivo | M.C.G.S: - Salute_365 : Platinette senza freni, umilia Valeria Marini è rifiuta l’isola: ecco il motivo | M.C.G.S: - Mafia_Capitale : Platinette senza freni, umilia Valeria Marini è rifiuta l’isola: ecco il motivo - KontroKulturaa : Platinette senza freni, umilia Valeria Marini è rifiuta l’isola: ecco il motivo - -

(Di venerdì 23 novembre 2018)ha detto no. Mentre il cast dedei2019 va delineandosi, Mauro Coruzzi esclude categoricamente una sua eventuale partecipazione al reality show di Canale 5. Ospite di Caterina Balivo nella puntata odierna di Vieni Da Me, ha infatti svelato di essere stato contattato, in passato, dalla produzione del programma:“Volevano farmi faredei. Però ho detto: ‘io? (facendo riferimento al consueto lancio, ndDM).uno tsunami’”.Irriverentesuo solito,ha colto l’occasione per fare una battutina sull’ex naufraga Valeria Marini riguardante proprio il giunonico aspetto fisico e il tuffo dall’elicottero:“Però ho detto: ‘si è già buttata la Marini (, ndDM)’. C’ha le colonne d’Ercole al posto delle caviglie”.Puntualmente sgridato dalla Balivo ...