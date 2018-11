Più ascolto e dialogo | ' mappa' bisogni pazienti oncologici

Tumori : Più ascolto e dialogo - la “mappa” dei bisogni dei pazienti oncologici : Chiedono soprattutto di essere ascoltati e di poter contare su un supporto psicologico, anche da remoto. Desidererebbero utilizzare il web per instaurare un dialogo più diretto continuo e aperto con l’oncologo. Vorrebbero delle chat dove potersi confrontare e condividere le esperienze. Si aspettano che le risorse digitali vengano utilizzate per semplificare gli spostamenti e la prenotazione di visite ed esami. Sono alcuni delle indicazioni ...

Giornate energia Trevi - Margheri - WEC - : Più ascolto da politica : Trevi , 16 nov., askanews, - 'Il grande tema della transizione energetica sono gli investimenti cioè modificare il modo in cui noi produciamo energia e consumiamo energia . Questo avviene attraverso un ...

Più misericordia sul sesso e ascolto : prime proposte al Sinodo sui giovani : Continua nei circoli minori il dibattito fra i vescovi per riallacciare il dialogo con i tanti ragazzi lontani dalla Chiesa. A breve i risultati del secondo giro di consultazioni

Cambia il Sinodo dei vescovi - Più spazio all’ascolto dei fedeli : Papa Francesco vuole rendere stabile il coinvolgimento del “popolo di Dio? nelle assemblee del Sinodo dei vescovi : con la costituzione apostolica “Episcopalis communio?, firmata il 15 e resa pubblica martedì 18 settembre 2018 il Pontefice ritocca le regole per le assemblee dei vescovi . I Sinodi saranno il risultato di una estesa consultazione dei f...

Cambia il Sinodo dei vescovi - Più spazio all'ascolto dei fedeli : Anche il Sinodo dei vescovi, spiega Francesco, 'è chiamato, come ogni altra istituzione ecclesiastica, a diventare sempre più un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale , più che per ...