Piazza Affari | il «no» Ue costa in una settimana lo 0 | 87% Il petrolio crolla -12%

Petrolio a picco. Borse - Piazza Affari la migliore con le banche : Alla luce di questo il leader di fatto dell'Opec potrebbe essere costretto a cedere al pressing americano anche se le scorte globali aumentano e i timori di un rallentamento dell'economia mondiale ...

Avvio in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 38% : Roma, 23 nov., askanews, - Partenza in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna lo 0,38%, a 18.673 punti.

Piazza Affari : accelera El.En : Effervescente El.En , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,33%. Lo scenario su base settimanale di El.En rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Sogefi : Protagonista la società di componentistica per l'industria dell'auto , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,24%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...

Piazza Affari : in acquisto Tiscali : Brilla Tiscali , che passa di mano con un aumento del 2,47%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tiscali rispetto all'indice, ...

Vola a Piazza Affari Eurotech : Brillante rialzo per Eurotech , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,23%. L'andamento di Eurotech nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Piazza Affari la migliore grazie a spread in calo a 300. Banche ok : La Borsa di Milano sfrutta la performance del settore del credito dopo le rinnovate aperture del Governo a ritocchi alla manovra e al dialogo con l'Ue. Euro/dollaro resta sopra 1,14. Petrolio ancora in flessione...

Piazza Affari : croupier dice rosso - ma il rischio è giallo-verde : Conte alla Camera: 'Crediamo alle nostre ragioni, ma vogliamo dialogo' con Europa https://t.co/jvJxJTjDCd - Tg La7, @TgLa7, November 22, 2018 Bce, Praet: "Economia italiana così non può reggere a ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Ratti : Prepotente rialzo per la big italiana del tessile , che mostra una salita bruciante del 2,19% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la ...

Piazza Affari negativa con petroliferi e TIM. FTSE MIB -0 - 69% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nel corso del question time al Senato, ha detto che le banche hanno sufficiente liquidità per far fronte alle tensioni sullo spread, grazie anche a una ...

Piazza Affari in rosso insieme agli altri Eurolistini : Le principali Borse europee terminano la seduta in territorio negativo . Piazza Affari si allinea e lascia sul parterre circa mezzo punto percentuale, pur mostrando un calo meno consistente rispetto ...