Piano urbano per la mobilità sostenibile Pums | Mannetti | “Pronto alla fine dell’estate

(Di venerdì 23 novembre 2018) L'Aquila - Approvazione definitiva delper la mobilità) entro ladel prossimo anno e massima condivisione con i cittadini per il perfezionamento dello strumento, attraverso questionari e incontri di partecipazione. E’ quanto ha annunciato l’assessoreMobilità del Comune dell’Aquila, Carlanel corso di una conferenza stampa,quale hanno preso parte il vice comandante del corpo di Polizia municipale, Lucio Di Berardino, il coordinatore scientifico del, Stefano Ciurnelli, e i dipendenti comunali che compongono il gruppo di lavoro del. “La giunta comunale – ha spiegato– ha approvato una delibera con la quale ha dato il via libera al Rapporto preliminare della Valutazione ambientale strategica (Vas), un documento fondamentale per il prosieguo del percorso che ci porterà al...