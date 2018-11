Piaggio Aerospace | il fondo di Abu Dhabi chiede l’amministrazione straordinaria “Azienda

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 novembre 2018) Più di mille lavoratori hanno passato la giornata in assemblea permanente nello stabilimentodi Villanova d’Albenga, dopo che giovedì ilemiratino Mubadala development ha annunciato l’intenzione dire al ministero dell’Economia l’amministrazione. Il nuovo governo non ha sbloccato lo stanziamento di 766 milioni per l’acquisto di 20 droni che era stato messo in cantiere prima delle elezioni dalla ex ministra della Difesa Roberta Pinotti. Davanti allo stallo, ildi Abuha deciso di non investire più nella società rilevata nel 2014 con la benedizione dell’allora premier Matteo Renzi. E, a fronte dello stato di insolvenza, ha scelto di lasciare a commissari di nomina governativa il compito di mettere a punto un programma di ristrutturazione.L’annuncio è arrivato a due giorni da un vertice ...