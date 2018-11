Piaggio Aero | rischio “cassa” per 600 L’Ad ai dipendenti | non è liquidazione

Piaggio Aerospace - il fondo di Abu Dhabi chiede l’amministrazione straordinaria. “Azienda in stato di insolvenza” : Più di mille lavoratori hanno passato la giornata in assemblea permanente nello stabilimento Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga, dopo che giovedì il fondo emiratino Mubadala development ha annunciato l’intenzione di chiedere al ministero dell’Economia l’amministrazione straordinaria. Il nuovo governo non ha sbloccato lo stanziamento di 766 milioni per l’acquisto di 20 droni che era stato messo in cantiere prima ...

Piaggio Aero - rischio “cassa” per 600 : L’azienda è in profonda crisi e chiederà l’ammissione alla procedura di amministrazione al ministero dello Sviluppo. Lunedì sciopero e corteo

Piaggio Aerospace - il cda chiede l'amministrazione straordinaria : Durissime le reazioni del mondo sindacale : «Governo inadeguato, inconsistente e soprattutto incapace di garantire gli impegni che si era preso solo due giorni fa», è il commento di Andrea Pasa, ...

Piaggio Aerospace rischia la messa in liquidazione : Piaggio Aerospace rischia la messa in liquidazione . La stasi della commessa da 766 milioni, per la consegna all'Aeronautica Militare Italiana di 20 velivoli P.2 HH a pilotaggio remoto e delle ...