Petrobras | Lula e Dilma a giudizio

Brasile : Petrobras - Lula e Dilma rinviati a giudizio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Il giudice dello scandalo Petrobras - e che incarcerò Lula - sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile : Il neo-eletto presidente del Brasile Jair Bolsonaro, noto per le sue idee di estrema destra, ha scelto come ministro della Giustizia il giudice Sérgio Moro, conosciuto per la sua inchiesta Operação Lava Jato. L’indagine, iniziata nel 2014, ha fatto emergere The post Il giudice dello scandalo Petrobras, e che incarcerò Lula, sarà il nuovo ministro della Giustizia del Brasile appeared first on Il Post.