huffingtonpost

: 'Per me inefficienza e inerzia nella pubblica amministrazione dovrebbero essere trattate come piccoli reati'. La mi… - HuffPostItalia : 'Per me inefficienza e inerzia nella pubblica amministrazione dovrebbero essere trattate come piccoli reati'. La mi… - Fen_church : @Alteres4 Era una roba banalissima che poteva dire l'indomani. Ma per saperlo ho dovuto leggerla. Non è produttivit… - differita : @Caescuz @salzheimer Passione licheni, devo assolutamente creare una linea con questi colori, ma sono sempre fuori… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) "Per me l'e l'trattate come piccoli reati, non vanno tollerate e vanno sanzionate". Lo ha detto il ministro della, Giulia Bongiorno, intervistata dal Messaggero. "Ci sarà una struttura ad hoc - aggiunge - che le valuterà e se non giustificate stabilirà le sanzioni. Interverremo entro dicembre in consiglio dei ministri con una maxi-legge-delega". "sarà una commissione - precisa Bongiorno - composta da tecnici di alto profilo ed esperti di diritto amministrativo che avrà poteri di intervenire e irrogare sanzioni ad esempio contro chi dilata a dismisura i tempi in cui deve dare un riscontro al cittadino, disapplica le leggi vigenti, inventa oneri amministrativi".