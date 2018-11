Blastingnews

: Pensioni inferiori a mille euro per molti vip che esprimono la loro delusione - RobertaAmorino : Pensioni inferiori a mille euro per molti vip che esprimono la loro delusione - warlord998 : @Sergio_Fender_A @andrea_lallero @MFantinati Boeri non ha detto che oggi non si possano pagare le pensioni, ma che… - stefanomeloni65 : lo ripeto per l'ennesima volta e al solo scopo di chiarezza giuridica:non si tratta di tagli, ma di pensioni antici… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Sono sempre più i vip che continuano a lamentarsi per la bassa pensione ricevuta. Alcuni di, dopo un cinquantennio di onorata carriera, riscuotono a fine mese cifre. Il settimanale Spy ha dato voce al malcontento che sembra dilagare tra i personaggi dello spettacolo. Enzo Paolo Turchi ha dichiarato di percepire 740di pensione e di esserci rimasto male per etica professionale. Il coreografo ha sottolineato che i contributi da lui versati nel corso della sua carriera, attualmente, non risulterebbero. Pur non trovandosi in miseria, il marito di Carmen Russo ha affermato di essere molto amareggiato per l'accaduto.Non versa in condizioni migliori Giucas Casella che ha dichiarato di percepire 800, ma di essere stato attento al risparmio, per cui ha potuto mettere qualcosa in più da parte. L'ipnotista starebbe pensando di proporre ricorso per la sua ...