Blastingnews

: Pensioni flessibili e LdB 2019, governo conferma Quota 100 e stop Fornero nonostante l'UE - ste_calic : Pensioni flessibili e LdB 2019, governo conferma Quota 100 e stop Fornero nonostante l'UE - lacer2k : Pensioni flessibili e Ldb2019: su quota 100 nuove ipotesi di penalizzazione - greengroundit : Pensioni flessibili e Ldb2019: su quota 100 nuove ipotesi di penalizzazione -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Le ultime novità sullead oggi 23 novembre 2018 vedono emergere nuove critiche alla leggeda parte dell'ala leghista del. Il vicepremier Matteo Salvini torna infatti are il superamento dell'impianto normativo avviato nell'ormai lontano 2011, avallando implicitamente l'approvazione delleanticipate tramite la100 all'interno della legge di bilancio. Nel frattempo dalle associazioni della scuola si chiede attenzione per i lavoratori del comparto, visto che rischiano di essere ulteriormente penalizzati dopo che il Miur ha indicato per il 12/12/2018 l'ultimo termine possibile per la domanda di cessazione dal servizio. Infine dalle agenzie di stampa arriva un'importante sottolineatura riguardante il reddito di cittadinanza, stante che risulterebbe l'unica misura sulla quale la Commissione europea non ha evidenziato alcun tipo di critica. ...