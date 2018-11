Pd | da Zingaretti all' outsider Corallo | chi sono gli aspiranti leader

Pd - Martina si candida alla segreteria : sfiderà Zingaretti e Minniti - : L'ex reggente lo annuncerà a Roma alla sezione dem nel quartiere San Lorenzo. Tra i big del partito che lo sosterranno Delrio e Serracchiani. Intanto Minniti serra i ranghi con Lotti e Renzi e attacca ...

Maurizio Martina si candida alla segreteria del Pd : sfiderà Minniti e Zingaretti : Maurizio Martina si candida alla guida del Partito Democratico. Per la segreteria sfiderà i sei candidati già in campo, tra cui Nicola Zingaretti e Marco Minniti. L'ufficializzazione della candidatura arriverà domani, con una conferenza stampa nella sede del circolo di San Lorenzo, quartiere romano al centro delle cronache delle ultime settimane per l'omicidio di Desirée Mariottini.Continua a leggere

Pd - Zingaretti : primarie aperte a tutti - cambiamo il partito. Renzi assente all'assemblea : L'Assemblea nazionale del Pd, riunita oggi all'hotel Ergie a Roma, ha determinato il proprio scioglimento, aprendo così il percorso congressuale. Lo ha annunciato il presidente Matteo...

Zingaretti - Pd - : alleanza europeisti per elezione diretta premier Ue : Roma, 16 nov., askanews, - 'L'obiettivo strategico deve essere quello di un'Europa che sceglie e punta all'individuazione di un presidente degli Stati Uniti d'Europa eletto democraticamente, superando ...

Flash mob dei giornalisti a Pescara - Zingaretti : attacco alla stampa? Vittima anche la democrazia : Pescara. 'Non solo solidarietà al mondo dell'informazione, ma anche grande allarme affinché si vigili, perché quando si aggredisce la libertà di stampa le vittime non sono solo coloro che esercitano quell'attività, ma è la stessa ...

Zingaretti : 'Lavoro - istruzione e Rei - le priorità dalle quali ripartire' : Quando era ministro ha messo al centro i cittadini, spesso schiacciati dall'economia globale o dalle multinazionali. Ma serve un fronte comune, nessuno va da nessuna parte da solo '. E su Matteo ...

Nicola Zingaretti : "Il governo va verso la crisi - il Pd si prepari alle elezioni" : Per Nicola Zingaretti il governo potrebbe non avere una vita lunga e il Pd deve prepararsi a questa eventualità: "Non mi stupirei se si tornasse a votare in primavera, in contemporanea con le Europee - ha detto in un'intervista a La Stampa il presidente della Regione Lazio - nel Pd dobbiamo essere pronti"."L'esecutivo - avverte il candiato alla segreteria dem - rischia di implodere: non sarà in grado di affrontare la finanziaria ...

Dario Argento : "Renzi ha diffuso il virus degli zombie nel Pd. Alle primarie voterei Zingaretti o Minniti" : "Oggi è l'epoca degli zombi, se si va alla Camera qualcuno se ne trova. Ci sono partiti che sono un po' 'zombeschi', tipo Forza Italia, oppure LeU di Pietro Grasso". Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Dario Argento si è lanciato in alcuni confronti tra cinema dell'orrore di cui è maestro, e politica.Dal punto di vista horror', come vede il Pd? "Lì in una parte ci sono gli zombi mentre l'altra è ...