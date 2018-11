Parma | il retroscena sull’arrivo di Gervinho | un’operazione complessa chiusa sul gong

calcioweb.eu

(Di venerdì 23 novembre 2018) Nelle prime 12 giornate di campionatoè stato un fattore per il, smentendo tutti gli scettici che in estate pensavano ad un’operazione di mercato costosa ma senza possibilità di ottenere chissà che cosa sul terreno di gioco. In molti pensavano che l’ivoriano avrebbe avuto difficoltà a riabituarsi ai ritmi del calcio italiano e che, anche alla luce della poca concentrazione ai tempi di Roma, avrebbe fatto fatica a trovare le risorse mentali adeguate per fare bene. A proposito della trattativa che lo ha condotto in Emilia, il direttore sportivo delDaniele Faggiano ha svelato unal Corriere dello Sport: “A fine luglio ci dicono che esiste la possibilità di inserirci. Per noi un’occasione unica, chiedo il massimo riserbo perché qualsiasi fuga di notizia sarebbe deleteria. Riusciamo appena in tempo a completare il transfer e a definire ...