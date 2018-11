Paranoia Airlines di Fedez arriva 25 1

Fedez - il nuovo album Paranoia Airlines tra cartelloni e social : Operazione a tutto social per il nuovo progetto discografico di Fedez: il conto alla rovescia per l’album è cominciato, ma senza la data di release, che verrà svelata “a furor di popolo 2.0”, cioè in base al feedback che i fan daranno al post su Instagram con cui il rapper ha svelato la copertina e il titolo del disco. Si intitola Paranoia Airlines e la copertina è stata pubblicata sui social di Fedez ma, soprattutto, ...