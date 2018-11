Pallamano femminile | Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia sconfitta dalla Grecia nella

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia in Grecia per la prima fase - vietato sbagliare : Per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile è il momento della verità, con le azzurre che saranno di scena ad Amyntas, in Grecia per affrontare Portogallo, Bielorussa e le padrone di casa. L’Italia va a caccia della qualificazione ai playoff di spareggio per i Mondiali di Giappone 2019. L’impegno sarà molto probante anche dal punto di vista fisico per le ragazze allenate da Neven Hrupec, che dal 23 al 25 novembre disputeranno ...

La Pallamano femminile di Modena - una nuova possibilità di fare sport in città : ' Vedere come la nostra squadra difende e sente lo stemma che ha sulla maglietta è la mia più grande soddisfazione e un enorme orgoglio per i cittadini di Modena ' è il commento di Pablo Ballester, ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen e Salerno provano la fuga - Oderzo segue a -1 : Settima giornata di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede ancora al comando della classifica il Brixen Sudtirol e la Jomi Salerno, che si apprestano a prendere il largo, insieme alla Mechanic System Oderzo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal successo delle altoatesine, che a Ferrara soffrono più del previsto contro l’Ariosto, ma escono vittoriose con il punteggio di 30-26, grazie soprattutto alle 12 reti dell’ala ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen nuova capolista - Oderzo ko 27-23 : La Serie A di Pallamano femminile ha una nuova capolista, che corrisponde al Brixen Südtirol, che sconfigge 27-23 la Mechanic System Oderzo, grazie alle 18 reti del tandem Giada Babbo–Sandra Federspieler (9 a testa). Per un Bressanone che vola c’è però una Jomi Salerno che non molla la presa, e resta a -2 dalle altoatesine, sconfiggendo con un netto 42-23 il Leno in trasferta. Nuovo ko per il Cassano Magnago, che perde il secondo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Oderzo in testa alla classifica - spettacolo nel posticipo : Con la Nazionale maschile impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2020, il mondo della Pallamano italiana si incentra sulla Serie A femminile, giunta al suo quinto turno. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dal quinto successo consecutivo della Mechanic System Oderzo, che si pone in cima alla classifica, sconfiggendo 25-15 il Flavioni Civitavecchia, grazie alle 10 reti di Arasay Duran, vera ...

Pallamano - Serie A femminile : Oderzo in testa alla classifica - vince il Brixen : Quarta giornata della Serie A di Pallamano femminile nel segno della Mechanic System Oderzo, che mantiene la testa della classifica, piegando 32-24 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 8 reti di Arasay Duran, top scorer della sfida. Con la Jomi Salerno a riposo, il Brixen si prende un vantaggio sulle rivali, sconfiggendo 32-25 il Leonessa Brescia, con 9 reti dell’ala Giada Babbo. Prima vittoria in questa Serie A per il Leno, che nel derby ...

Pallamano : Team Schiavetti - la Senior Femminile della San Camillo vince nella prima giornata del campionato francese : Buon inizio per la Senior Femminile del Team Schiavetti San Camillo che vince per 19-16 sul campo del Monaco la prima partita di campionato PETF francese. Dopo un primo tempo chiuso con due punti di ...

Pallamano - Serie A femminile : pareggio tra Salerno e Brixen - Oderzo capolista : Tra i due litiganti il terzo gode. Questa è la frase che meglio riassume il terzo turno della Serie A di Pallamano femminile. Il big match tra Jomi Salerno e Brixen termina infatti 19-19, al termine di una sfida molto tirata ed emozionante, con l’Oderzo che sconfiggendo 32-29 il Leno (7 reti per Arasay Duran e Giorgia Di Pietro) ne approfitta e vola in testa alla classifica. Prezioso successo anche per il Cassano Magnago, che si tiene nei ...

Pallamano - Abc Bordighera : ad ottobre iniziano i corsi di handball femminile : ... francese e monegasca, si prevedono importanti novità tecnico-promozionali che porteranno nuovi stimoli alle ragazze e ragazzi che vorranno avvicinarsi a questo sport. La società bordigotta evidenzia ...

Pallamano - Serie A femminile : in tre al comando dopo la seconda giornata : Secondo turno di gare per la Serie A di Pallamano femminile, che vede tre formazioni al comando della classifica. Stiamo parlando delle campionesse in carica della Jomi Salerno, il Brixen Sudtirol e il -. Le campane hanno sconfitto 24-17 il Flavioni trascinate dalle 9 reti di Ilaria Dalla Costa, mentre una Giada Babbo da 7 centri consente alle altoatesine di avere la meglio 21-17 sul Cassano Magnago nel big match di giornata, costruendo il ...