: Pakistan: bomba al mercato, 25 morti - ansa_it : Pakistan: bomba al mercato, 25 morti - anza_antonio : RT @MediasetTgcom24: Pakistan, strage in un mercato: esplode bomba, almeno 25 morti #pakistan - repubblica : Pakistan, bomba in un mercato: almeno 25 morti [news aggiornata alle 08:35] -

Almeno 25 persone sono rimaste uccise e altre 35 ferite in un attentato in. L'attacco, con unafatta esplodere in unall'aperto, è avvenuto nell'ovest del Paese nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l' Afghanistan. Al momento dell'esplosione ilera pieno di gente. Medici e polizia temono che il bilancio possa aggravar si. La maggior parte delle vittime appartiene alla minoranza sciita.(Di venerdì 23 novembre 2018)