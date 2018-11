Outcast | Second Contact | il remake del classico sci-fi è disponibile gratuitamente su

eurogamer

: Outcast: Second Contact è gratis su Humble Store - IGNitalia : Outcast: Second Contact è gratis su Humble Store - The_Divyne : #OutcastSecondContract #GRATIS su #HumbleStore per poco meno di due giorni, corriamo a riscattarlo!! - Nerdream_it : -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Per il piacere di tutti coloro che guardano alle esplorazioni spaziali con nostalgia,è attualmenteper il download gratuito su Humble Store, come segnala Eurogamer.net., per chi non lo sapesse, è stato rilasciato l'anno scorso, ed è ilmodernizzato da Appeal del suo titolo d'azione-avventura fantascientifico del 1999. Una volta su Adelpha, come è noto il pianeta alieno del gioco, i giocatori curiosi saranno liberi di esplorare come dettano i loro ritmi, grazie alla struttura open-world diÈ possibile ottenere la copia digitale gratuita dida Humble Store in questo momento. L'offerta termina il 24 novembre alle 19 italiane.Read more…