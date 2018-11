ilfattoquotidiano

: Oumuamua, altro che asteroidi. Gli alieni sono già sulla Terra - TutteLeNotizie : Oumuamua, altro che asteroidi. Gli alieni sono già sulla Terra - umbyotaku : RT @mediainaf: Nonostante le 33 ore di osservazione – un'eternità, in termini astronomici – il telescopio spaziale @NASAspitzer non è riusc… - Ederig1 : RT @mediainaf: Nonostante le 33 ore di osservazione – un'eternità, in termini astronomici – il telescopio spaziale @NASAspitzer non è riusc… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Un oggetto extragalattico, una specie di sigaro interstellare, ha recentemente fatto la sua comparsa nell’ambito del nostro sistema solare e, rapido come è venuto se ne è allontanato, lasciando dietro di se molti dubbi e le ardite ipotesi d’un gruppo di scienziati in servizio presso un osservatorio alle Hawaii, che hanno interpretato questo oggetto come un possibile messaggero, “” appunto nella lingua isolana, ovvero un artefatto tecnologico di una qualche civiltà esterna al nostro sistema solare.Malgrado la sua continua attualità, la questione della possibile esistenza di civiltà extraterrestri, è uno dei settori della ricerca che sembra non fare progressi. Anche con i più moderni radiotelescopi le probabilità di riuscire a ricevere un segnale intelligente sembrano assai remote. Ma, anche ammesso di riuscire in questa fatidica opera di ricevere un segnale intelligente, siamo ...