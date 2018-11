Ossa nella Nunziatura Apostolica | sono di uomo e risalgono a prima del 1964

Ossa nella Nunziatura : «I resti risalgono al ’64 e sono di un uomo - lo dice il Dna» : L’inchiesta sui due scheletri ritrovati, per i pm «la datazione risale a prima del 1964». Gli esami della Scientifica confermano che non appartengono nè a Emanuela Orlandi nè a Mirella Gregori scomparse nel 1983 per la presenza del cromosoma Y

Ossa nella Nunziatura : «I resti risalgono al ‘64 e sono di un uomo - lo dice il Dna» : L’inchiesta sui due scheletri ritrovati, per i pm «la datazione risale a prima del 1964». Gli esami della Scientifica confermano che non appartengono nè a Emanuela Orlandi nè a Mirella Gregori scomparse nel 1983 per la presenza del cromosoma Y

Fiorentina - Chiesa : 'Onorato di indOssare la fascia di Astori'. E il capitano scomparso entra nella Hall of Fame viola : Un'emozione particolare per l'attaccante, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dall'impianto "Graziano Grazzini" del "Floriagafir 2000", dove ha supportato la calciatrice della Fiorentina Ilaria ...

ScOssa di terremoto moderata nella Francia sud-orientale : tremori fino a Lione [DATI] : Una Scossa di terremoto di entità moderata si è verificata alle ore 18.08 nella Francia orientale. La Scossa, secondo le stime del centro sismico euro-mediterraneo, è stata di magnitudo 4.2...

Terremoto Salerno : avvertita moderata scOssa zona Albanella - i dati INGV : Terremoto Salerno - Una scossa di Terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 20 novembre 2018, esattamente alle 17.50, in Campania, nel salernitano. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Antonella Clerici commOssa a Domenica In : “Ho perso un bambino” : Domenica In: Antonella Clerici torna a parlare del suo aborto spontaneo Raramente ne ha parlato in tv, ma oggi ha scelto di farlo a Domenica In: Antonella Clerici, intervistata da Mara Venier, si è commossa parlando degli anni molto difficili vissuti prima di avere Maelle, per la quale ha dovuto affrontare molte cure, anche abbastanza pesanti: Mi facevo le punture nella pancia prima di andare in onda. Prima di Maelle ho perso un bambino… ...

Terremoto Rimini : scOssa nella stessa zona dei forti terremoti del 1916 : Terremoto Rimini - La scossa che poco fa ha interessato Rimini è avvenuta nella stessa zona dei forti terremoti del 1916. Terremoto Rimini - Secondo una ricostruzione effettuata dagli studiosi...

Terremoto Calabria - la terra trema nella notte nel Cosentino : scOssa di magnitudo 3.1 : La scossa di Terremoto registrata dai sismografi dell'Ingv nella notte lungo il versante ionico della regione con epicentro nei pressi del comune di Villapiana. L'evento sismico è stato avvertito distintamente nei comuni più vicini all'epicentro ma fortunatamente non sono stati segnalati danni.Continua a leggere

Calabria : scOssa di terremoto nella notte (3.1) nel Cosentino - non ci sono danni : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte, alle ore 2,17, in Calabria, con epicentro a Villapiana (Cosenza). Il sisma, avvertito dalla popolazione ma che non ha prodotto danni a persone o cose, ha avuto origine ad una profondità di circa 24 km, secondo le rilevazioni della Sala Sismica dell'Ingv di Roma.

Calabria : scOssa di terremoto nella notte - 3.1 - nel Cosentino - non ci sono danni : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte, alle ore 2,17, in Calabria, con epicentro a Villapiana , Cosenza, . Il sisma, avvertito dalla popolazione ma che non ha ...

Roma - Totti nella hall of fame della squadra giallorOssa : Prima l’addio al calcio il 28 maggio 2017, in occasione di Roma-Genoa, adesso l’ingresso nella hall of fame del club: Francesco Totti continua ad essere al centro della storia della Roma. Avverrà il 27 novembre poco prima della sfida di Champions League all’Olimpico contro il Real Madrid, una delle squadre che più lo ha inseguito negli anni. La premiazione dovrebbe avvenire per mano del presidente James Pallotta, che oggi ...

Terremoto a Velletri - nella notte scOssa di magnitudo 2.5 : scossa di Terremoto a Velletri, vicino Roma. All'una e 36 minuti di questa notte una piccola scossa di magnitudo 2.5 a una propfondità di 11 km è stata registrata dai sistemi dell'istituto nazionale ...

Terremoto nel Reatino - nella notte scOssa di magnitudo 3.0 - : L'epicentro del sisma, avvenuto alle 2:02, a una profondità di 11 km, è stato individuato a 1 chilometro da Accumoli e a 8 da Amatrice

Finlandia - viaggio nella scuola del futuro per i ragazzi del liceo Ancina di FOssano : "Per i corridoi del liceo Ancina a Fossano, in provincia di Cuneo, si mormora che qualcuno sia andato in Finlandia, ma cosa è successo davvero? I ragazzi della 4°A del liceo scientifico, accompagnati ...