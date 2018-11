Orologi | i modelli preferiti dai campioni Nba

Orologi : i 5 modelli più bizzarri del 2018 : Al di fuori dei luoghi comuni e delle solite convenzioni: così, negli anni Settanta, venivano definiti i freak. Un desiderio di evasione dal prevedibile che contagia anche l’alta orologeria che fa di questa ricerca il suo terreno creativo più stimolante. Ma quali sono i modelli più curiosi e inusuali usciti nel 2018? Ulysse Nardin Freak Vision Vetro a cupola antiriflesso su entrambi i lati della cassa da 45 mm che mette in evidenza un ...

Orologi Rolex e Tudor i modelli Pepsi a confronto : Per alcuni “Pepsi” è il nome del più celebre concorrente di Coca-Cola, ma per gli amanti dell’orologeria questa parola fa inequivocabilmente riferimento a un’altra cosa: la lunetta bicolore rossa e blu. Un nome (che deriva effettivamente dai riconoscibilissimi colori della celebre bibita) tornato prepotentemente sulla bocca di tutti quest’anno quando, in occasione di Baselworld, sia Rolex che Tudor hanno presentato il loro ...

Orologi da uomo - i modelli di Tissot rievocano il passato : Per gli appassionati di sport, Tissot evoca immediatamente alcune delle competizioni più affascinati: dal MotoGP all’NBA, passando per il Tour de France, sono molte le discipline e le competizioni alle quali la maison ha saputo legare il proprio nome. Eppure c’è una sorta di seconda anima del brand (legata alla prima da elementi chiave come la ricerca tecnologica e un interessante rapporto qualità/prezzo) che non bisogna ...