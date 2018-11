Operai morti | Lamina risarcisce famiglie

Samsung e gli Operai morti di cancro : "Ci scusiamo"/ Ultime notizie : trovato accordo per risarcimento - IlSussidiario.net : Samsung e gli operai morti di cancro : "Ci scusiamo". Ultime notizie : trovato accordo per risarcimento , ad ogni famiglia andranno 133mila dollari

Cadono dal cestello elevatore - morti due Operai a Taranto : Taranto - Prima di salire sulla gru si erano fermati a prendere un caffè in un bar della zona. Erano da poco passate le 7.30, stamane, quando due operai impegnati in lavori di rifacimento...

Taranto - morti due Operai edili : non avevano casco né imbracature | : I due erano impegnati in un lavoro di ristrutturazione in uno stabile nel rione Tamburi. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe rotto il braccio che solleva la piattaforma che per consentire di ...