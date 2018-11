Oggi in Sala Gallesio a Finale la premiazione del contest Acqua di Calizzano

Sala : "Milano promette e mantiene - immagine drammaticamente diversa da quella del Paese di Oggi" : Il sindaco: "Abbiamo bisogno del governo, ma se non funziona dobbiamo dimostrare che si può fare in maniera diversa""

"Paziente uccisa da Daniela POggiali" - rinvio a giudizio per primario e caposala : Ravenna, 5 ottobre 2018 - Tanti i campanelli d'allarme: eppure per la Procura loro non due avevano adottato tutte le misure in loro potere per impedire la morte della paziente 78enne Rosa Calderoni , ...

Maltempo Trapani : il fiume Belice esonda a POggioreale e Salaparuta : esondato in mattinata il fiume Belice, nei territori di Poggioreale e Salaparuta, nel Trapanese: sul posto i vigili del fuoco, che non hanno constatato danni di rilievo. L'articolo Maltempo Trapani: il fiume Belice esonda a Poggioreale e Salaparuta sembra essere il primo su Meteo Web.

Da Oggi in sala Ti presento Sofia : Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti sono papà e 'anti-mamma' in Ti presento Sofia , la commedia scritta a sei mani da Guido Chiesa con la moglie sceneggiatrice Nicoletta Micheli e Giovanni Bognetti. ...

Quattro morti per maltempo - ma Salvini combatte la “tristezza della piOggia” col salame : Sia chiaro, nulla di nuovo sotto al sole. Che Salvini (o meglio, il suo social manager Luca Morisi) abbia un senso istituzionale che nella sua esposizione mediatica rasenta lo zero è una storia vecchia a cui siamo abituati però nel tweet di oggi c'è tutta la fallacia della sua strategia: non ci si inventa ministri dell'interno, non basta essere uno "come noi".Continua a leggere

I danni della piOggia a Marsala : chiude per una settimana la piscina comunale : Sono davvero tanti i danni che la pioggia torrenziale di oggi ha creato a Marsala. C'è stato un temporale, lungo un'ora, e ci sono stati problemi al Giardino d'Infanzia, al Palabellina , che vergogna, ...

I danni della piOggia a Marsala e Trapani : salta la Notte Bianca - cascate al Palabellina : Sono tanti i danni della pioggia di oggi a Marsala e Trapani. A Marsala la vicenda più clamorosa riguarda il Palabellina. La palestra comunale, infatti, dove gioca la Sigel per il campionato di Volley,...

Gf Vip : ancora litigi in casa - Stefano Sala Oggi quasi in lacrime : Stefano Sala, al Gf Vip quasi in lacrime per la figlia Nel daytime di oggi del Gf Vip Stefano Sala ha dato il meglio di sé. Questo concorrente sembrava uno di quelli destinati a passare inosservati – qualcuno lo vedeva come un fantasma – e invece sta davvero conquistando pian piano il pubblico. Stefano infatti […] L'articolo Gf Vip: ancora litigi in casa, Stefano Sala oggi quasi in lacrime proviene da Gossip e Tv.

Marsala - tra Oggi e domani il voto sul bilancio : Che siano programmati spettacoli di livello. Se è vero che si fanno tante cose e altrettanto vero che una selezione ci deve essere. Occorre una regia. Il consigliere Flavio Coppola precisa che quando ...

Milano - Beppe Sala e l'ipotesi del mandato bis : «Oggi mi ricandiderei sindaco» : «S e oggi fosse il 20 settembre del 2020 direi sì alla ricandidatura». Alla Festa dell'Unità si parla del libro «Un Paese senza leader». Sul palco c'è l'autore, il direttore del Corriere della Sera , ...

