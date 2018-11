«Oggi in politica mancano statisti di alto spessore umano Il clientelismo prevarica la

Myrta Merlino : "La politica? Oggi conta solo esser onesti. C'è un problema di competenze : è stata sdoganata l'ignoranza" : Raggiungere Myrta Merlino è complesso e divertente. Per parlare con lei passi da una serie di collaboratori (molto gentili), che fanno intuire una cosa: è maniacale – per sua stessa definizione – nella preparazione delle puntate, ma con discreta probabilità anche nella gestione del tempo. Ed è un tempo, quello di questa donna biondissima e napoletanissima, una laurea in scienze politiche e una notevole ...

Elena Boschi confessa : “Oggi non prometterei di lasciare la politica” : Elena Boschi torna a parlare della promessa che fece prima del referendum Non il contenuto della riforma, bensì aver dichiarato nell’allora campagna elettorale che avrebbe lasciato definitivamente la politica qualora avesse vinto il “No” nelle urne. Come ben sappiamo ha vinto il “No”, ma lei la politica non l’ha abbandonata. E allora ospite su Rai Tre di Bianca Berlinguer a Cartabianca, è tornata su ...

Politica : Tornatore - Oggi alla continua ricerca di tweet - La Torre sia esempio : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "oggi vivo il disorientamento che vivono tutti e mi capita di pensare: ‘Pio La Torre avrebbe mai inseguito la sparata grossa per avere un momento di consenso?’. Sarebbe stato impossibile, avrebbe determinato la fine della sua carriera Politica. La sua storia rappresent

Perù : presidente Vizcarra firma Oggi decreto per referendum su riforme giustizia e politica : Lima, 09 ott 11:46 - , Agenzia Nova, - Il presidente del Perù Martin Vizcarra firma oggi il decreto per poter celebrare il referendum confermativo sulle quattro proposte di riforma... , Brb,

FOggia - scrittore ebreo invitato in liceo : ‘Incontro saltato - dicono che a scuola non si fa politica’. Preside : ‘Incomprensione’ : “A scuola non si fa politica”. Con questa motivazione due docenti dell’istituto superiore Fiani-Leccisotti di Torremaggiore, nel Foggiano, si sarebbero opposti all’invito di Roberto Matatia, scrittore e imprenditore ebreo di Faenza che avrebbe dovuto parlare agli studenti dell’impatto delle leggi razziali sulla propria famiglia. A denunciarlo lo stesso Matatia, sul sito ufficiale della comunità ebraica di Milano. ...

La voce della Politica Ugl metalmeccanici : a FOggia riunito coordinamento Rsa e dirigenti FCA : Nella sede provinciale UTL di Foggia si è riunito il coordinamento Rsa dell'Ugl metalmeccanici con i relativi segretari provinciali di FCA – CNHI dell'area sud. Un incontro teso ad analizzare la ...