Nuovo dramma per Elena Fanchini | dopo il tumore | l’incidente choc

Incendi California - situazione drammatica : i residenti combattono le fiamme accanto ai vigili del fuoco ma per domani è atteso un Nuovo aumento dei venti [VIDEO] : Un insegnante della California settentrionale ha raccontato che eroici conducenti di bus sono arrivati alle scuole per aiutare ad evacuare gli studenti minacciati dal rapidissimo e letale Camp Fire. Almeno 6 gli autobus arrivati in soccorso. Anche gli stessi insegnanti e lo staff delle scuole hanno raggruppato i bambini nelle loro auto dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione, guidando tra uno spesso strato di fumo e detriti infuocati per ...

Chievo - è Gian Piero Ventura il Nuovo allenatore : in Serie A un anno dopo il dramma con l'Italia : Ora è ufficiale: è Gian Piero Ventura il nuovo allenatore del Chievo Verona, che ha appena esonerato D'Anna dopo l'ultimo ko a San Siro con il Milan. dopo il flop con la Nazionale, dunque, Ventura ...

Il dramma e la rinascita di un ragazza nel reportage'Il Nuovo volto di Katie' : In un mondo sempre più ossessionato dall'immagine, National Geographic racconta una storia unica quella di Katie Stubblefield, la più giovane paziente ad essersi mai sottoposta a un trapianto totale ...

Trapianto di faccia - dramma rigetto : adesso serve un Nuovo donatore per un altro intervento : Purtroppo l'entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a una certa delusione. All'ospedale Sant'Andrea e negli ambienti sanitari aleggia la tristezza per le conseguenze del primo Trapianto di faccia ...

Maddie McCann - Nuovo dramma per i genitori : “Stop alle ricerche - nessuno fa più donazioni” : Era il 2007 quando la bimba, di neanche 4 anni, sparì nel nulla durante una vacanza con i genitori in Portogallo. Ora per mamma Kate e papà Gerry è arrivata una doppia batosta: non c'è più alcun budget disponibile per sostenere e finanziare le ricerche, e sul sito web aperto per la causa nessuno fa più donazioni.Continua a leggere

Costellazione Cancro : Il Nuovo Teatro Orione porta in scena il dramma oncologico : Una rassegna di incontri gratuiti aperti a tutti con lo scopo di sensibilizzare, informare sui percorsi oncologici Roma – “Egregio Ministro, sono Carlo Oldani, ho 29 anni e vivo a Roma. Le scrivo per manifestarLe un malessere così denso e torbido che mi impedisce una vita serena. Come molte persone ho una storia da raccontare, una voce che ne racchiude tante altre, un grido…” Da questa frase, da questa lettera diretta alle ...