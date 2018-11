Nuoto salvamento | Mondiali 2018 Adelaide Giornata trionfale | altri due ori per gli

oasport

(Di venerdì 23 novembre 2018) Quattro ori alla fine della due giorni in piscina, questo il bilancio della nazionale azzurra diin un mondiale fra i più combattuti di sempre. Dopo due giorni infatti, Australia e Nuova Zelanda, le favorite per il titolo, si trovano appaiate in classifica generale. Terza è l’Italia, staccata di pochi punti ma non certo competitiva in mare.Per gli azzurri oggi è il giorno del doppio oro nel superlifesaver, un risultatoatteso ma che giunge dopo tanta sofferenza. Infatti se Federico Gilardi, il primatista mondiale, vince in una gara dominata nella seconda cento metri con delle parti tecniche perfette, Silvia Meschiari deve metterci tutta la sua grinta ed esperienza perchè la forma non è certo quella dei giorni migliori. Tuttavia anche lei non sbaglia nè vestizione nè aggancio: e dopo la vestizione del torpedo e delle pinne ai 100 metri sbararaglia le avversarie ...