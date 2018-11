Nissan Renault | il tiranno dell’auto Carlos Ghosn è in galera Che strano finisca così

ilfattoquotidiano

: Nissan-Renault, Carlos Ghosn arrestato per falso: come il capitalismo 'vincente' si rivela semplicemente fedifrago… - NicolaMorra63 : Nissan-Renault, Carlos Ghosn arrestato per falso: come il capitalismo 'vincente' si rivela semplicemente fedifrago… - petergomezblog : Nissan Renault, “Carlos Ghosn arrestato per evasione fiscale”. La casa giapponese lo licenzia - Agenzia_Ansa : Il presidente della #Nissan-#Renault-#Mistubishi Motor, Carlos #Ghosn, è stato arrestato. E' accusato di aver viola… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) di Carblogger(si pronuncia Gon) è l’ultimo imperatore dell’industria dell’auto. Oggi è ina Tokyo con l’accusa di false dichiarazioni alla borsa sui suoi compensi (stellari) e di aver utilizzato a scopi personali fondi e benefit della. Di cui è stato presidente fino al licenziamento odierno e dopo aver lasciato il posto di ceo l’anno scorso a un suo (presunto) delfino giapponese. In tre giorni,ha aperto lo sportello e lo ha buttato giù in corsa, come succede nei film di gangster.Senza voler giustificare niente e nessuno, mi sembra tuttaviache certe azioni o certe sovrapposizioni fra sfera privata e aziendale a questo livello di potere assoluto, reiterate per anni secondo le accuse, si scoprano nello spazio di un mattino. Eppoi: soldi, montagne di soldi., per uno che non saprebbe quando spenderli, ...