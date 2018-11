Niger | attacco a impresa francese Foraco | 7 morti

Niger - attacco a impresa francese Foraco : 21.29 Sette persone sono state uccise in un attacco armato contro un sito dell'impresa francese Foraco in Niger. L'attacco non è stato rivendicato, ma secondo quanto riportato da Al Jazeera si ritiene che sia opera del gruppo terroristico Boko Haram. Tra le persone uccise vicino a un pozzo di acqua vi sono sei impiegati della Foraco e un dipendente pubblico a cui è stata tagliata la gola.