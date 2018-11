eurogamer

: #NG: il successore di Death Mark arriverà su PS4 in Giappone - Eurogamer_it : #NG: il successore di Death Mark arriverà su PS4 in Giappone -

(Di venerdì 23 novembre 2018) I ragazzi di Experience hanno annunciato oggi che NG verrà presto portato su PS4 (in). Il titolo è il secondo esponente della saga horror insieme a. NG è stato pubblicato su PS Vita il 13 settembre 2018 inCome riporta Dualshockers, NG è ambientato nel 1999, in un distretto fittizio di Tokyo chiamato Kissouji, il protagonista e i suoi amici rimangono coinvolti in un gioco mortale e obbligati a combattere dei mostri. Le prime copie del titolo includeranno la colonna sonora su CD ed un Drama CD diintitolato "How to Make Some Good Coffee."Experience ha anche annunciato una novel ed un manga dedicati ache saranno ambientati durante i fatti avvenuti nel gioco. Hitomi Amamiya si occuperà della novel e il manga sarà curato da Ena, che in precedenza ha lavorato sul manga horror Doku Mushi - The Ruins Hotel. Per ora non ci sono indizi su ...