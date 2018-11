Nello spazio è Black Hole Friday | la festa dei buchi neri

Spazio : dopo lo spiNello di Musk la Nasa apre un’indagine sulla sicurezza : Cannabis e i suoi derivati: per Elon Musk stanno diventando un incubo. Si va dallo spinello fumato in video al 420 (numero che in gergo indica la ‘canna’) indicato come prezzo delle azioni Tesla verso il delisting. Un tweet che e’ costato l’accusa di frode da parte della Sec, una multa da 20 milioni di dollari all’imprenditore e altrettanti alla Tesla e la rinuncia di Musk alla presidenza per i prossimi tre anni. Lo ...

The LEGO Movie 2 - il film d'animazione che va Nello spazio : ... 'Shrek e vissero felici e contenti',, il quale a sua volta si è fatto affiancare dalla co-regista Trisha Gum, all'esordio dopo essersi fatta le ossa nel mondo dell'animazione: per esempio ha ...

Missioni Nello spazio profondo : il bioprinting 3D a supporto dei futuri astronauti : Esperti nel settore del bioprinting 3D si sono riuniti nel centro Estec dell’Agenzia Spaziale Europea a Noordwijk, nei Paesi Bassi, per un workshop di due giorni in cui è stato fatto il punto sulle Missioni nello spazio profondo, ed in particolare sulle sfide mediche che si dovranno affrontare in futuro. I viaggiatori spaziali, isolati per mesi o anni, lontani dalla Terra, avranno infatti bisogno di un supporto medico senza precedenti. Gli ...

Astronomia : nuova luce sulla forza che tiene gli anelli “incollati” ai loro corpi celesti - senza essere dispersi Nello spazio : Saturno e gli altri giganti gassosi non sono gli unici corpi celesti avvolti da anelli: queste eleganti strutture cosmiche si trovano anche attorno a oggetti più piccoli. Alcuni tra gli esempi più famosi sono l’asteroide Chariklo e il pianeta nano Haumea, che ospitano appunto strutture ad anelli scoperte rispettivamente nel 2014 e nel 2017. Ora – riporta Global Science – un nuovo studio coordinato dall’Osservatorio di Parigi getta ...

Dopo 44 anni - un nuovo messaggio per ET Nello spazio profondo : A 44 anni dal radiomessaggio diretto a eventuali civilt aliene, l'osservatorio di Arecibo di Porto Rico sta lavorando ad un nuovo messaggio per Et basato sulle tecnologie attuali e coinvolgendo in ...

Google festeggia il messaggio della prima trasmissione radio lanciata Nello spazio : Circondato dalle foreste tropicali di Porto Rico, presso l’Osservatorio di Arecibo, un gruppo di scienziati si è riunito per lanciare un messaggio radio per la prima volta. E’ successo 44 anni fa e l’intenzione era quella leggi di più...

Nello spazio a metano. Test riuscito per il motore europeo M10 : Vega è sulla strada giusta, anche perché questa sigla è diventata nel mondo spaziale sinonimo di sicurezza al top per il lancio. Possiamo quindi immaginare un vettore di dimensioni e costi ridotti ...

Una "mucca" Nello spazio pone una serie di interrogativi agli astronomi : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Prima missione privata Nello spazio profondo : l’obiettivo dell’impresa è Encelado - la luna ghiacciata di Saturno : Timida bandierina d’inizio per la Prima missione privata nello Spazio profondo. l’obiettivo dell’impresa è Encelado, la luna ghiacciata di Saturno. Il satellite del “Signore degli anelli” sarebbe entrato nel mirino di un accordo stipulato lo scorso 13 settembre tra la Nasa e l’organizzazione non profit Breakthrough Initiatives fondata dal miliardario russo-israeliano Yuri Milner. Lo scopo del programma è la caccia alla vita. Encelado – ...

Si può ruttare Nello spazio - ma è meglio non farlo : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Un panNello solare che spara il calore Nello Spazio : (foto: L.A. Cicero) È possibile creare elettricità e raffreddare al contempo l’atmosfera del pianeta? Forse sì, se si sfruttano due risorse più che abbondanti regalateci dalla natura: il Sole, una forte di energia perfetta e praticamente inesauribile, e lo Spazio, la discarica (o meglio il pozzo termico) ideale per smaltire il nostro calore in eccesso. È partendo da questa intuizione che un team di ricercatori americani e cinesi ha messo a punto ...

2001 : Odissea Nello spazio - Douglas Rain - voce di HAL 9000 - è morto a 90 anni : Rain aveva studiato recitazione all'Old Vic di Londra e si è esibito in moltissimi festival e spettacoli teatrali nel corso della sua intera carriera, ricevendo anche una nomination ai premi Tony nel ...

Stazione Spaziale : organi su chip Nello spazio - al via esperimenti sulla ISS : Al via la prima fase di esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale relativi ad organi su chip, piccoli dispositivi con cellule umane disposte in 3D e della dimensione di una chiavetta USB che consentiranno, ad esempio, di sviluppare nuovi farmaci e studiare i processi di invecchiamento in condizioni di microgravità. Si tratta di un’iniziativa frutto di una collaborazione tra la NASA, il Centro Nazionale americano per ...

Addio a Douglas Rain - la voce di HAL 9000 in '2001 : Odissea Nello spazio' : Muore all'età di 90 anni l'attore canadese di cinema, tv e teatro Douglas Rain , meglio conosciuto al pubblico di cinefili di tutto il mondo come la voce sinistra di HAL 9000, l'intelligenza artificiale di 2011: Odissea nello spazio , capolavoro del genere sci-fi del 1968. Il film capitale diretto da Stanley Kubrick aveva dato fama ...