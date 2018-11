Negramaro | il singolo «Per uno come me» e le date del tour 2019

Per uno come me è il nuovo singolo dei Negramaro - un atto di fede nei confronti del futuro (testo e audio) : Si intitola Per uno come me il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall'album Amore che torni, già certificato doppio disco di platino. Il nuovo brano della band guidata dal cantante Giuliano Sangiorgi sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 23 novembre mentre è già disponibile in digital download e in free streaming. Dopo il successo del tour negli stadi e la pausa dalle scene con il posticipo dei tour nei palazzetti a causa ...