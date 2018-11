NBA | le nuove maglie City Editions | ecco le nostre Top 5 Votate le vostre

NBA - le nuove maglie City Editions : ecco le nostre Flop 5. Votate le vostre : CHICAGO BULLS — Non si capisce neanche che è una maglia dei Bulls, una delle squadre più iconiche al mondo 3. HOUSTON ROCKETS — Una strizzata d'occhio fin troppo palese al sempre florido mercato ...

NBA - le 5 maglie più belle delle nuove City Editions 2018-19 : Una veloce fotogallery per rivedere , indossate in azione, le cinque maglie che la redazione di Sky Sport ha votato come le più belle tra le nuove proposte delle City Editions 2018-19

NBA – Presentate le nuove maglie ‘City Edition’ griffate Nike : ecco le scelte delle 30 franchigie [GALLERY] : Come ogni anno, le franchgie NBA hanno presentato le nuove maglie ‘City Edition’ design particolari e stili accattivanti con un richiamo alla città e/o ad elementi della tradizione Anche quest’anno sono disponibili le canotte NBA City Edition di Nike, e ogni maglia offre più dettagli sulla profonda relazione tra la squadra e la sua città. Le divise sono disegnate per dare vita ai valori autentici delle città di ogni team sulle ...

Le nuove divise “City” della NBA : È la linea ispirata alla storia delle città delle squadre della lega: quella di Minnesota è viola in ricordo di Prince, quella di Milwaukee colorata come un suo storico campo da gioco

Lakers - Grizzlies e non solo : le nuove maglie e le novità della stagione NBA : Con la regular season ormai alle porte, andiamo a scoprire le divise con cui le 30 franchigie NBA scenderanno sul parquet: ci sono delle conferme, alcune invece hanno rivoluzionato il desing oltre ad ...

NBA - le nuove ambizioni di Milwaukee I Bucks sognano con Giannis e Bud : Il livello di pressione si alza in casa Bucks. Perché con un nuovo allenatore come Mike Budenholzer al timone, con una superstar, con pedigree da potenziale MVP, come Giannis Antetokounmpo e con un ...