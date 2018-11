NBA – I Timberwolves tornano al successo | Derrick Rose e Karl-Anthony Towns stendono i

NBA – Butler - che stoccata ai Timberwolves : “differenze con i Sixers? Come il giorno e la notte” : Jimmy Butler entusiasta della sua nuova esperienza ai Sixers: la guardia non perde occasione di rifilare una stoccata ai Timberwolves Dopo aver fatto qualsiasi cosa pur di farsi scambiare, forzando la cessione a più riprese, Jimmy Butler é stato scambiato dai Timberwolves finendo ai Sixers. Il prodotto di Marquette si é detto contento della sua nuova esperienza, elogiando la qualità dei nuovi compagni (in particolare Simmons e Embiid) e ...

NBA – Il ruggito dei Grizzlies - Marc Gasol sugli scudi : sonoro ko per i Timberwolves : sonoro ko per il Timberwolves nella sfida di domenica sera, orario Europeo: Marc Gasol trascina i Grizzlies al successo con 26 punti e 13 rimbalzi Come di consueto, ogni domenica sera l’NBA regala un match ad orari ‘normali’ anche per il pubblico europeo. Quest’oggi è toccato a Minnesota e Memphis dare spettacolo nel posticipo domenicale. Il Target Center di Minneapolis è diventato terreno di caccia dei Grizzlies, capaci di superare 87-100 ...

NBA Sundays – I Grizzlies mettono alla prova i nuovi Timberwolves senza Jimmy Butler : la preview del match : La partita domenicale dell’NBA, con l’orario europeo, mette di fronte i Memphis Grizzlies e i nuovi Minnesota Timberwolves dopo l’addio di Himmy Butler L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Minnesota Timberwolves ospitare i Memphis Grizzlies al Target Center, con diretta domenica 18 novembre a partire dalle 21.30 su Sky ...

NBA : i Lakers vincono in volata - ai Timberwolves non bastano super Rose e le triple a segno : Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 114-110 I Lakers stanno iniziando a farci l'abitudine: per vincere quest'anno tocca soffrire. E così, al secondo incrocio stagionale contro i T'wolves, serve ...

NBA – I Timberwolves continuano ad alzare la posta nell’affare Butler : chiesto ai Rockets un asset importantissimo : I Timberwolves continuano ad alzare le proprie pretese per la cessione di Jimmy Butler: chieste 4 scelte ed Eric Gordon agli Houston Rockets In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione relativa alla cessione di Jimmy Butler. La pista più calda, in ottica trade, attualmente sarebbe quella rappresentata dagli Houston Rockets, alla ricerca di un giocatore capace di dare una svolta al pessimo inizio di stagione della franchigia ...

Mercato NBA – I Rockets vanno all-in su Jimmy Butler : ecco l’offerta che fa vacillare i Timberwolves : Gli Houston Rockets vogliono Jimmy Butler, la franchigia texana cerca l’accordo con i Timberwolves: ecco la base della trade La telenovela sull’addio di Jimmy Butler dai Minnesota Timberwolves si arricchisce di un’altra puntata davvero particolare. Raffreddatosi l’interesse degli Heat, sull’ex Chicago Bulls si sarebbero fiondati gli Houston Rockets. Nonostante l’arrivo di Carmelo Anthony infatti, GM dei texani, Daryl Morey, vorrebbe ...

NBA – Jimmy Butler parla da… leader : “ho 81 partite da giocare con i Timberwolves - noi grintosi nonostante il ko” : nonostante la sconfitta contro i San Antonio Spurs, ma soprattutto il suo status, che lo vede solo in attesa che gli venga comunicata la sua prossima squadra, Jimmy Butler parla da leader e trascina i Timberwolves nonostante abbia chiesto la cessione, nonostante abbia spaccato lo spogliatoio e nonostante aspetti praticamente solo che gli venga comunicata quale sarà la sua prossima squadra, Jimmy Butler è scero regolarmente in campo con i ...

NBA – Kevin Garnett la tocca piano : “trade Jimmy Butler? Il proprietario dei Timberwolves non capisce un cazzo” : L’ex giocatore dei Timberwolves, Kevin Garnett, è intervenuto duramente sulla questione relativa alla trade di Jimmy Butler: ‘The Big Ticket’ ha attaccato il proprietario della franchigia Glen Taylor In casa Timberwolves continua a tenere banco il caso Jimmy Butler. Nonostante la richiesta di cessione, il giocatore continua a restare in Minnesota, visto che ogni potenziale trade è stata rifiutata o è fallita appena prima ...

NBA – Il proprietario dei Timberwolves : “capisco Thibodeau - ma Jimmy Butler va ceduto” : Glen Taylor, proprietario dei Timberwolves, ha detto la sua sulla trade riguardante Jimmy Butler: nonostante la volontà di coach Thibodeau, il giocatore deve essere ceduto Jimmy Butler non sarà più un giocatore dei Timberwolves. Nonostante la trade con Miami, già fatta e finita, sia saltata dopo una clamorosa telefonata fra Pat Riley e coach Thibodeau (finita con irripetibili insulti), nonostante Butler sia tornato ad allenarsi, spaccando ...

NBA – Già scambiato e separato in casa - ma Jimmy Butler sarà in campo con i Timberwolves all’esordio : Nonostante la richiesta di cessione, lo scambio con gli Heat saltato all’ultimo secondo e le liti in allenamento, Jimmy Butler sarà in campo con i Timberwolves all’inizio della stagione Quello che sta accadendo ad inizio stagione in casa Timberwolves é paradossale. Dopo aver chiesto a gran voce la cessione, Jimmy Butler, rimasto ad oggi ancora in Minnesota rischia di diventare un problema serio per la franchigia. Dopo aver ...

NBA – Caos Timberwolves - Karl-Anthony Towns si sfoga : “ci stanno umiliando - adesso basta” : Karl-Anthony Towns si sfoga dopo la pessima preseason dei Minnesota Timberwolves: la stella della franchigia alza la voce La preseason dei Timberwolves è stata tutt’altro che positiva. La franchigia del Minnesota ha totalizzato 1 vittoria e 4 sconfitte consecutive, subendo 143 punti dai Bucks nell’ultima sfida. Qualcuno dirà che ‘sono solo amichevoli’, ma i brutti risultati, uniti alla questione legata alla cessione ...

NBA – Decisione shock dei Timberwolves : allenamento odierno annullato dopo lo ‘show’ di Butler : I Minnesota Timberwolves hanno deciso di annullare l’allenamento previsto per la giornata di oggi: la franchigia preoccupata per un bis del brutto spettacolo offerto da Jimmy Butler Nella giornata di ieri, Jimmy Butler si è presentato all’allenamento dei Minnesota Timberwolves con la stessa delicatezza di un tornado. Ormai ‘separato’ in casa, dopo la richiesta di cessione, Butler ha comunque deciso di allenarsi con i compagni, un po’ per ...

Mercato NBA - Minnesota Timberwolves : le 5 trade possibili per Jimmy Butler : Minnesota Timberwolves e Jimmy Butler pronti al divorzio, non resta che scegliere quale offerta accogliere per lasciarsi definitivamente Minnesota Timberwolves alle prese con la tanto agognata cessione di Jimmy Butler. Il rapporto tra le parti è ormai ai minimi termini dopo le recenti esternazioni della guardia ed ora si lavora solo per capire quale sia la miglior soluzione per entrambi. Sports Illustrated ha delineato una serie di ...

Preseason NBA : Utah batte Porland - ancora male i Timberwolves : Preseason NBA, Minnesota crolla sotto i colpi di Giannis Antetokounmpo, Jazz trascinati ancora da Mitchell Preseason NBA, continua il momentaccio di Minnesota. In casa Timberwolves si sta pensando forse più al caso Butler che a preparare al meglio la nuova stagione. Una Preseason non certo esaltante per Wiggins e soci, sconfitti anche questa notte contro i Bucks di un super Giannis Antetokounmpo, autore di 21 punti e 10 rimbalzi in soli 27 ...