NBA – Gallinari e Harrell fermano la corsa dei Grizzlies | i Clippers vincono all’overtime

NBA : Danilo Gallinari e i Clippers in prima serata su Sky Sport : Dall'altra parte invece i Clippers arrivano al match - trasmesso in diretta su Sky Sport Uno , canale 201, e Sky Sport NBA , canale 206, - frastornati dopo una controversa sconfitta incassata a ...

NBA - a tutto Gallinari : i suoi sogni per il futuro - la lite Durant-Green e l’assalto al titolo “complicato” : Danilo Gallinari si appresta a vivere una stagione importante ai Clippers, con il nuovo progetto losangelino che sta portando buoni frutti in questo inizio di stagione Danilo Gallinari ha iniziato la sua stagione NBA in maniera ottima, nonostante i problemi fisici dell’anno passato. I suoi Clippers stanno giocando un buon basket, trovando una continuità di risultati forse insperata ad inizio stagione. L’azzurro, parlando ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 Novembre) : serata no per Gallinari e i Clippers perdono - ok Toronto e Portland : Sono quattro le partite della notte NBA. Non è stato un ritorno in campo felice per Danilo Gallinari, visto che i suoi Los Angeles Clippers sono stati sconfitti 125-118 dai Washington Wizards. Una sfida che sembrava essere già al sicuro per i californiani all’intervallo (+19) ed invece è arrivata la clamorosa rimonta dei padroni di casa, trascinati dai 30 punti di John Wall e dai 27 di Bradley Beal. Gallinari, al rientro dopo ...

NBA - senza il vero Gallinari - ancora febbricitante - L.A. fa risorgere Washington : Washington Wizards-L.A. Clippers 125-118 Washington è senza molti dubbi la squadra più disfunzionale di questo primo mese di stagione NBA, con i Clippers invece una delle soprese più liete " chiamati ...

NBA – Gallinari a tutto tondo : “ritornerò a Milano - ecco quando! Nazionale? Se mi vogliono…” : Danilo Gallinari fa sognare i fan dell’Olimpia Milano annunciando il suo ritorno nei prossimi anni: il lungo azzurro ritorna a parlare anche della possibile convocazione in Nazionale Inizio di stagione da urlo per Danilo Gallinari che sta trascinando i Cllipers ai vertici dell’Ovest, nonostante gli addii degli ultimi anni di giocatori del calibro di Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan. Il lungo azzurro sta mantenendo in ...

NBA - i San Antonio Spurs battuti da New Orleans. Gallinari out ma i Clippers vincono : ROMA - I San Antonio Spurs perdono ancora in trasferta: contro i New Orleans Pelicans finisce 140-126. È la sesta sconfitta lontano da casa per i texani ai quali non bastano i 21 punti di DeMar ...

NBA : Spurs ko contro i Pelicans - vincono i Clippers senza Gallinari : New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 140-126 Lotta a rimbalzo d'attacco, assist, intensità, visione di gioco e canestri. C'è tutto nei 25 minuti trascorsi in campo da Julius Randle contro i San ...

NBA : Gallinari trascina i Clippers contro i Nets - a Charlotte non basta un gigantesco Walker : Incredibile prestazione da parte di Walker , il quale realizza il suo career-high di 60 punti ma non basta a Charlotte contro Philadelphia , 122-119,. Gallinari realizza 28 punti e trascina i Clippers ...

Risultati NBA – Gallinari show nella notte - Walker ne mette a segno 60! Ko Lakers e Warriors : Quanto spettacolo nella notte italiana! Ko Lakers e Warriors, Gallinari show: tutti i Risultati delle partite NBA Una notte italiana ricca di sfide appassionanti di NBA: tantissimo spettacolo sui parquet di gioco americani. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers, che ha visto trionfare gli ospiti per 119-127. Tra i padroni di casa si sono distinti Allen e Russell, entrambi a referto con una doppia ...