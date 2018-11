NBA – Coach Kerr non si nasconde | “mai un momento così brutto in 4 anni di Warriors | ma

NBA - Golden State battuta anche da OKC : mai così male sotto la guida di coach Kerr : Alla sirena finale sono 28 punti di distanza, che ben raccontano la fatica fatta dagli Warriors per tre quarti nel tenere il passo dei Thunder. Una sconfitta che aggrava la posizione dei bi-campioni ...

NBA – Lo spogliatoio Wizards rischia di implodere : John Wall insulta coach Brooks e viene multato : Situazione delicata all’interno dello spogliatoio Wizards: John Wall avrebbe insultato coach Brooks e poi sarebbe stato multato dalla franchigia L’inizio di stagione dei Washington Wizards non è stato dei migliori. La franchigia capitolina avrebbe dovuto, secondo le previsioni, lottare per i Playoff, ma attualmente si trova nelle zone basse della classifica ad Est, con un tabellino che segna 5 vittorie e 11 sconfitte. Senza contare la ...

NBA - risultati della notte : debutto amaro per Butler - coach Casey torna e vince a Toronto : Orlando Magic-Philadelphia 76ers 111-106 Sembrava tutto pronto per festeggiare l'esordio con la nuova maglia, ma la prima di Jimmy Butler con i Philadelphia 76ers si è velocemente trasformata nell'...

NBA – Lowry avverte i tifosi dei Raptors : “quando torneranno coach Casey e DeMar DeRozan dovrete…” : Kyle Lowry parla del prossimo ritorno dell’ex coach dei Raptors, Dwyane Casey e dell’ex stella dell franchigia, DeMar DeRozan e di come i fan dovrebbero accoglierli I Toronto Raptors hanno effettuato una piccola rivoluzione in estate: via coach Casey, nominato allenatore dell’anno, ma che ha pagato l’ennesima brutta figura in postseason, e con lui, qualche mese dopo, via anche DeMar DeRozan, stella della franchigia, ...

NBA – Coach D’Antoni striglia i Rockets : “il nostro attacco è anemico! Forse non ci crediamo più” : Non solo in difesa, gli Houston Rockets hanno qualche problema di troppo anche in attacco: la media punti per possesso crolla e Coach D’Antoni striglia i suoi ragazzi Dopo i problemi difensivi riscontrati fin da inizio stagione, anche la fase offensiva inizia a dare qualche grattacapo di troppo agli Houston Rockets. L’attacco che l’anno scorso faceva registrare qualcosa come 114 punti su 100 possessi, risultando la ...

NBA - Coach Kerr non ha dubbi : 'Zion Williamson è il nuovo LeBron James' : In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire 'eccolo, lui è il nuovo ', al posto dei puntini basta inserire un nome a caso, relativo ad una leggenda dello sport: che sia Cristiano Ronaldo ...

NBA – Coach Kerr non ha dubbi : “Zion Williamson è il nuovo LeBron James” : Dopo l’esordio stagionale pazzesco dei Duke Blue Devils, nei quali si è messo in luce Zion Williamson, il Coach degli Warriors, Steve Kerr si è lanciato in un particolare paragone, tirando in ballo addirittura LeBron James Un po’ in tutti gli sport c’è il brutto vizio di divertirsi a fare il gioco dei paragoni. In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire “eccolo, lui è il nuovo…”, al posto ...

NBA – Coach Brown stiglia i Sixers : “non possiamo considerarci una grande ad Est” : Coach Brett Brown striglia i Sixers dopo il complicato inizio di stagione: secondo l’head Coach di Philadelphia, Embiid e compagni non possono considerarsi fra i migliori team ad Est Dopo l’addio di LeBron James ai Cavs, la Eastern Conference è rimasta senza padrone. Fra le squadre che avrebbero potuto prendere il post dei Cleveland Cavaliers, ad inizio stagione, erano state designate i Boston Celtics, i Toronto Raptors, i ...

NBA – LaVar Ball la tocca piano : “i Lakers sono da titolo - dipende dal coach! Posso allenarli io vogliono vincere” : LaVar Ball rifila una velenosa frecciatina a coach Walton: il padre di Lonzo, crede che questi Lakers siano da titolo, ma l’allenatore non faccia girare bene la squadra Tre vittorie e cinque sconfitte, un bottino troppo magro per i Los Angeles Lakers in questo inizio stagione. Soprattutto un ruolino di marcia ben lontano dalle previsioni della offseason, rese alquanto ottimistiche dall’arrivo di LeBron James, non proprio uno ...

NBA – Coach Kerr sincero : “Cousins? Non abbiamo i soldi per confermarlo - sarà free agent” : Coach Kerr ha svelato il futuro di DeMarcus Cousins: il prossimo anno non sarà un giocatore dei Golden State Warriors. Non c’è abbastanza spazio nel salary cap per un rinnovo Coach Kerr lo aveva detto già in passato, questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui il gruppo storico dei Golden State Warriors resterà unito. Dopo il rinnovo di Curry, in estate batteranno cassa Klay Thompson e Kevin Durant (dato per partente, ma ...

NBA – Houston abbiamo un problema… in difesa! Coach D’Antoni : “siamo terribili - ci massacrano” : Il Coach degli Houston Rockets, Mike D’Antoni, ha sottolineato come la situazione difensiva dei texani sia un problema da risolvere alla svelta Inizio di stagione davvero complicato per gli Houston Rockets. La franchigia texana ha racimolato una vittoria e 4 sconfitte nelle prime 5 uscite stagionali, mettendo in mostra una fase difensiva ampiamente rivedibile, che già in due occasioni ha concesso 130 punti. Lo sa bene anche Coach D’Antoni ...

NBA – Clamoroso! I Cleveland Cavaliers esonerano coach Tyronn Lue : I Cleveland Cavaliers esonerano Tyronn Lue: costa caro il pessimo inizio di stagione dell’era post LeBron La stagione dei Cleveland Cavaliers, la prima post LeBron James, sembrava poter iniziare con ottimismo. Il nucleo del roster della scorsa stagione è rimasto, Kevin Love ha accettato con personalità i galloni di uomo franchigia e l’aggiunta di Colin Sexton sembrava aver portato nuova linfa ai Cavs. Il pessimo inizio di stagione, nel ...

NBA - i Cleveland Cavaliers hanno licenziato coach Tyronn Lue : Dopo la partenza con sei sconfitte su sei, i Cleveland Cavaliers non hanno perso tempo e hanno deciso di cambiare subito. Come riportato da The Athletic e ESPN, nella mattina di domenica il General ...

NBA – Wizards impotenti contro Curry - coach Brooks : “ha segnato tiri che non avevo mai visto” : Stephen Curry si abbatte con 51 punti sugli Wizards: il coach dei capitloni, Scott Brooks, ammette che i suoi giocatori non avrebbero potuto fare di meglio Durante l’ultima sfida di regular season fra Warriors e Wizards, Steph Curry si è abbattutto come un uragano sulla franchigia capitolina con 51 punti e 11 triple in 31 minuti di gioco. Uno score incredibile che ha visto Curry segnare qualsiasi tiro, da qualsiasi distanza. Scott ...