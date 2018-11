Napoli | Conte | Mai messa in discussione la libertà di stampa

Napoli - il premier Conte tra Teatro San Carlo e Forcella : 'È un'eccellenza italiana' : Il premier Giuseppe Conte è giunto pochi minuti fa nel Teatro San Carlo di Napoli, dove Riccardo Muti è impegnato nelle prove del 'Così fan tutte' che domenica aprirà la stagione lirica. Ai cronisti ...

Il premier Conte arrivato a Napoli : prima tappa al carcere di Nisida : Il premier Giuseppe Conte è giunto poco fa nel centro penitenziario minorile di Nisida, prima tappa della sua visita di oggi a Napoli. Lontano da taccuini e telecamere, l'incontro è chiuso ai media, ...

“Il conte Dracula è sepolto a Napoli - ecco dov’è la sua tomba” : E’ possibile che sia avvenuta a Napoli la tumulazione di Vlad III, il conte Dracula, principe di Valacchia tra il 1448 e il 1477, passato alla storia per la sua crudeltà che ha alimentato leggende e ispirato romanzi. L’indagine relativa è stata condotta da Claudio Falcucci, ingegnere tra gli esperti europei di diagnostica d’arte: oggetto di particolare attenzione un’epigrafe tombale presente nella Cappella Turbolo del ...

Spazio - i ragazzi del Righi di Napoli al secondo posto del contest Nasa - ma il Miur frena e chiede chiarimenti : Gli studenti in finale per cinque volte, ma solo una volta sono riusciti a racimolare i soldi per volare a Boston nel giorno del rush finale

Napoli - centri sociali contestano Salvini : scontri con la polizia - un giovane ferito : scontri con la polizia e un 15enne ferito alla testa nelle proteste per la visita di Matteo Salvini a Napoli. Il centro sociale Insurgencia ha contestato il ministro dell’Interno, in città per partecipare al comitato per l’ordine e la sicurezza, con un corteo arrivato fin dentro la Galleria Umberto, a poche decine di metri dalla Prefettura, dove era in corso la riunione del vicepremier con le autorità locali. Il loro avvicinamento al ...

Napoli - Ancelotti : "Partita ben giocata - sono contento" : Il tecnico dopo il pari con la Roma: "Mertens voleva giocare dall'inizio? Se fosse stato contento di andare in panchina, gli avrei parlato domattina..."

Polidoro Editore - a Napoli c’è una casa editrice moderna. Anzi - contemporanea : È vero! Napoli non ha una grande casa editrice come Palermo o Bari. È vero a Napoli ci sono troppe realtà frammentate, spesso editori dediti solo ed esclusivamente alla pubblicazione di libri inerenti alla città. L’editoria napoletana è spesso autocelebrativa, è spesso immobile. Non partecipa a fiere, non si confronta col resto della nazione. Vende sempre alla stessa gente, la stessa merce, le stesse storie. Eppure in questo contesto editoriale ...

Un Bidone è per sempre : Mirko Conte - flop all’Inter ed al Napoli : Mirko Conte è cresciuto nell’Inter, nel 1993 viene ceduto in prestito al Venezia, dove gioca da titolare nel campionato di Serie B. Tornato all’Inter, disputa l’annata 1994-1995 nella prima squadra nerazzurra, scendendo in campo venti volte. La stagione successiva passa in comproprietà al Piacenza, con cui ottiene la prima salvezza nella massima serie alternandosi a Stefano Maccoppi nel ruolo di stopper. Riscattato dagli ...

Napoli vincente anche col “maxi-turnover” : il metodo Ancelotti paga - accontenta De Laurentiis ed oscura Sarri : Il metodo Ancelotti e la sua gestione della rosa, sono completamente opposti rispetto a quanto visto a Napoli durante la precedente gestione di Maurizio Sarri Il Napoli vince e continua a convincere grazie alla cura Ancelotti. Il tecnico sta mettendo in pratica ciò che De Laurentiis chiede da tempo: bel calcio, utilizzando tutta la rosa messa a disposizione dal patron partenopeo. Così Ancelotti sta eseguendo, portando a casa applausi e ...

Salvini a Napoli per la sicurezza - tra applausi e contestazioni : Nella prima visita da ministro dell'Interno promette di cancellare la camorra suggerisce il ritiro della patria potestà ai genitori delle baby gang. In via Toledo corteo antirazzista con lancio di ...