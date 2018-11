Napoli-Chievo | Stefano Sorrentino a casa di papà Roberto

'Canta - Suona e Cammina' in campo prima di Napoli-Chievo : Nel corso dell'anno, inoltre, tutti prenderanno parte a spettacoli e visite guidate nei musei campani; come negli anni passati hanno Suonato alla Rotonda Diaz in occasione della visita a Napoli di ...

Napoli-Chievo - arbitra Chiffi : nuovo incrocio dopo quattro anni e mezzo : Un solo precedente Napoli-Chievo sarà arbitrata da Daniele Chiffi. Il 33enne arbitro padovano è al secondo inctocio nella sua carriera con la squadra azzurra, l’unico precedente risale al maggio 2014. Alla 38esima e ultima giornata, il Napoli vinse per 5-2 in casa della Sampdoria. La squadra arbitrale sarà completata dagli assistenti Fiorito e Galetto; quarto uomo Sacchi, al Var Nasca e Costanzo. L'articolo Napoli-Chievo, arbitra Chiffi: ...

Napoli - nuove luci al San Paolo per la sfida col Chievo. E De Magistris punge De Laurentiis : Nuova illuminazione per il terreno di gioco e la pista di atletica del San Paolo in occasione di Napoli-Chievo. Lo ha annunciato il commissario per le Universiadi Basile, che ha inserito il presidente ...

Napoli - con il Chievo torna Verdi. Younes tra i convocati? : La novità tra i convocati per domenica dovrebbe essere rappresentata dalla presenza di Simone Verdi. L'attaccante ha recuperato dall'infortunio muscolare e Carlo Ancelotti potrebbe utilizzarlo contro ...

Corsport : Napoli-Chievo - già 35mila biglietti venduti : Una buona prevendita Napoli-Chievo con un San Paolo pieno, o quasi. La notizia arriva dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il dato della prevendita per il match di domenica supera già i 35mila biglietti venduti. In questo modo, il club partenopeo avrebbe già battuto il suo record stagionale di affluenza al San Paolo per una partita di Serie A (Napoli-Milan si è giocata davanti a 34mila spettatori). Pochi giorni dopo ci sarà anche ...

Calciomercato Chievo - Romairone : “Monitoriamo un giocatore del Napoli” : “Ounas ci piace? Che mi piaccia credo che non si dica nulla di nuovo. Il valore del calciatore è chiaro. Il Chievo dovrà capire in questo mese come ripartirà con Di Carlo e quali risposte ci saranno dai calciatori, poi dopo saremo attenti sul mercato“. Così Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, chiarisce sulle mosse della società nel prossimo mercato di gennaio e in ...

Repubblica : ultimo consulto per Meret - in panchina per Napoli-Chievo : La visita a Milano Si è aperto un piccolo caso diplomatico su Alex Meret, dopo l’articolo pubblicato ieri dalla Gazzetta dello Sport. Dal Napoli riferiscono che il giovane portiere friulano è sulla via del recupero, si sta allenando da diversi giorni (settimane) e presto tornerà a disposizione. Una notizia confermata questa mattina da Repubblica Napoli, che racconta un retroscena sull’ultimo consulto medico effettuato a Milano per ...

Sky : Meret potrebbe essere convocato per Napoli-Chievo : Sta bene Giornata di notizie su Meret. Vi abbiamo scritto che il portiere si sta allenando regolarmente da circa tre settimane e che Ancelotti è rimasto impressionato nelle sessioni di tiri in porta. In serata anche Sky Sport ha detto che Meret oggi si è sottoposto a un controllo alla spalla e che potrebbe essere convocato per Napoli-Chievo al rientro dopo la sosta. Ovviamente Meret deve rimettersi in sesto, non gioca una partita ufficiale da ...

Napoli - dal Comune : 'Contro il Chievo i primi risultati dei lavori al San Paolo' : A Radio CRC è intervenuto Ciro Borriello , assessore allo Sport del Comune di Napoli: 'Il San Paolo è un cantiere in movimento. Si lavora all'illuminazione al led, alla pista d'atletica e al manto erboso. L'impianto di illuminazione sarà completato durante ...

Napoli-Chievo - biglietti in vendita da domani : curve a 12 euro : Prezzi popolari Napoli-Chievo, parte domani la campagna di vendita per il primo match dopo la sosta. La sfida ai gialloblu si giocherà allo stadio San Paolo domenica 25 Novembre 2018 alle ore 15.00. Qui tutte le informazioni per la vendita, sotto il listino prezzi completo: Tribuna Posillipo: 35,00 euro Tribuna Nisida: € 25,00 euro Tribuna Family: Adulto 10,00 euro / 5,00 euro Under 12 Distinti: 18,00 euro curve: 12,00 euro. L'articolo ...

Napoli - ancora assente Meret : il portiere atteso contro il Chievo Verona : Non c’è ancora pace per Alex Meret, il portiere del Napoli non figura ancora tra i convocati per il match interno contro la Roma. atteso per le partite di settembre, l’ex Spal e Udinese ha ritardato il rientro per un problema che si è rivelato più grave del previsto. Ora ci siamo però, l’estremo difensore […] L'articolo Napoli, ancora assente Meret: il portiere atteso contro il Chievo Verona proviene da Serie A News ...