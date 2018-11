Musica | Vasco è il più trasmesso nelle radio nella settimana di debutto del suo nuovo

laragnatelanews

(Di sabato 24 novembre 2018)Effettosulla classifica dei brani più trasmessi dalle: dopo quattro settimane di regno di Elisa, la cantante friulana lascia lo scettro al rocker di Zocca con il suosingolo La verità alin classifica. Elisa, come già esplicato, occupa la piazza d’onore mentre chiude il podio Jess Glynne, che le Spice Girls hanno preso sotto la loro ala protettrice (farà da spalla ai concerti della nota girl-band nel corso del tour britannico previsto per l’estate 2019), con All I am. Scende di due posti, alla posizione numero 4, Marco Mengoni con Voglio a unadall’uscita dell’album Atlantico, così come Calvin Harris e Sam Smith (dalla 3 alla 5 in questo caso). Escono dalla Top 5 i Thegiornalisti con New York, che staziona al 6° posto. Stabile in settima posizione Shawn Mendes con la versione remixata da Zedd di Lost in Japan. In discesa Celestal (ottava ...