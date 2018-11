Mourinho attacca i giovani dello United | ' Loro bambini viziati' Poi promette | ' A fine

Casillas attacca Mourinho. Lo Special One risponde : 'Mi ha sempre affrontato di nascosto' : Sembrava che ci fosse una guerra politica tra la Catalogna e la Spagna. Sono un madridista, non voglio altro che veder vincere il Real Madrid, ma non ho intenzione di arrivare a un estremo del genere"...

Edoardo Molinari attacca Mourinho : “non gli resta che fare il pagliaccio” : Edoardo Molinari attacca Mourinho, Manchester United-Juventus verrà ricordata per il gesto del Triplete verso la curva bianconera “A Mourinho non resta altro che fare il pagliaccio a bordo campo!”. Edoardo Molinari ci va giù duro contro il tecnico del Manchester United. Il golfista, Juventino doc, ha commentato così su Twitter la vittoria dei bianconeri sul campo dello United. Parole pungenti del golfista contro Mourinho, ...

Manchester United - Paul Pogba lancia un messaggio a Mourinho : 'Dobbiamo attaccare di più' : "attaccare, attaccare e ancora attaccare". Un mantra che Paul Pogba ha ripetuto tre volte dopo il deludente pareggio casalingo del Manchester United contro il Wolverhampton in Premier League . L'1-1 ...

