Motorola moto z3 si connette già al 5G

Motorola pensa già al 2019 : lavora ad uno smartphone - Odin - con Snapdragon 8150 e Moto Mod 5G : Secondo alcune indiscrezioni esistono buone probabilità che lo smartphone abbia anche un lettore di impronte integrato nel display

Motorola moto G6 in promozione su Amazon per la settimana del Black Friday : Anche Motorola partecipa alle promozioni del Black Friday, con uno sconto di 80 euro sull'acquisto di Motorola Moto G6, disponibile su Amazon.

Motorola One si aggiorna ad Android 9 Pie in Messico : A distanza di qualche mese dal lancio di Motorola One, lo smartphone è finalmente pronto a ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie

Ecco Motorola moto G7 e Moto G7 Plus in nuovi render : Motorola Moto G7 e Moto G7 Plus sono stati avvistati in nuovi render stampa confermando ancora una volta la presenza di un notch "a goccia".

Galaxy A9 (2018) - Galaxy Note 9 - Galaxy S9 - Galaxy S9+ - Motorola One Power - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei P10 e LG G7 One si aggiornano con grosse novità : Ci sono nuovi importanti aggiornamenti in roll out per Samsung Galaxy A9 (2018), Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Motorola One Power, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P10 e LG G7 One, tutti disponibili al download tramite OTA.

Motorola One Power riceverà Android 9 Pie nei prossimi giorni : Già in fase di lavorazione da un po' di tempo, l'update ad Android 9 Pie dovrebbe essere presto messo a disposizione di tutti i possessori di Motorola One Power

Honor 10 Lite e Motorola moto G7 svelati da nuove certificazioni : ecco specifiche e immagini : In attesa della presentazione ufficiale, in programma il 21 novembre, Honor 10 Lite è stato certificato dal TENAA in tre varianti (HRY-TL00, HRY-AL00 e HRY-AL00a). ecco le sue feature

Android 9 Pie in vista per Xiaomi Mi A2 Lite e Motorola moto X4 : Android 9 Pie è sempre più vicino anche per dispositivi di fascia medio bassa come Xiaomi Mi A2 Lite e Motorola Moto X4. Per quanto riguarda il primo via libera al reclutamento di beta tester, per il secondo invece è già partita la fase di soak test in India come provano due screenshot.

Recensione Motorola One : il notch conquista anche la casa alata : Scopri Motorola One nella nostra Recensione: come funziona, quali sono le caratteristiche tecniche, pregi e difetti dello smartphone Moto con notch e Android One!

Motorola One è lo smartphone economico e sottile - a prova di obsolescenza programmata : Siete stufi degli smartphone che smettono di funzionare dopo due anni e vorreste un prodotto che non sia soggetto all'obsolescenza programmata? Probabilmente il nuovo Motorola One è quello che fa per voi, se vi sapete accontentare. Il suo segreto sta nel software, ossia nella presenza del sistema operativo Android One di cui parleremo diffusamente più avanti. Fra le buone notizie che riguardano questo prodotto ci sono anche il prezzo di ...

Motorola moto G7 potrebbe essere lanciato a inizio 2019 : Sebbene Motorola solitamente rilasci un nuovo modello della gamma Moto G ogni anno, con il Motorola Moto G7 potrebbe abbreviare i tempi

Motorola One - lo smartphone Android One con notch arriverà negli USA : Il mese scorso Motorola ha annunciato due nuovi smartphone Android One per i mercati internazionali: Motorola One e One Power. I due smartphone sono davvero molto simili ad iPhone X a livello estetico; presentano la

Il Motorola moto G7 potrebbe supportare la ricarica wireless : Anche Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone Android dotato del supporto alla ricarica della batteria in modalità wireless

New York : seduta euforica per Motorola Solutions : Prepotente rialzo per Motorola Solutions , che mostra una salita bruciante del 4,01% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...