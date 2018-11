MotoGp – Silenzio stampa per Lorenzo dopo l’esordio sulla Honda | parla Dovizioso | “non

sportfair

: MotoGp – Test Valencia, Jorge Lorenzo viola il silenzio stampa: lo spagnolo e le sue sensazioni… positive! - infoitsport : MotoGp – Test Valencia, Jorge Lorenzo viola il silenzio stampa: lo spagnolo e le sue sensazioni… positive! - zazoomblog : MotoGp – Test Valencia Jorge Lorenzo viola il silenzio stampa: lo spagnolo e le sue sensazioni… positive! -… - IvoAyrton : RT @AngyFra89: ....poi farci partire ultimi a Valencia... VERISSIMO. A VALENCIA NON MERITAVATE DI PARTIRE ULTIME. BANDIERA NERA A SEPANG… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Andreacommenta l’esordio di Jorgecon la: le parole dell’ex compagno di squadra del maiorchino E’ passato qualche giorno dalle due giornate di test a Valencia, che hanno dato a piloti e team le prime importanti sensazioni per la stagione 2019 di. Due giornate di duro lavoro che hanno permesso alle squadre di raccogliere degli importantissimi dati per mettere a punto una moto competitiva per il prossimo Motomondiale. Andreaha spiegato di aver trovato qualcosa di positivo, solo nella seconda giornata di prove, ma di dover ancora avere delle conferme nei prossimi test di Jerez.AFP/LaPresseNon ha potuto commentare le sue prime giornate di lavoro in sella allainvece Jorge, ancora sotto contratto con la Ducati fino a fine 2018. Di lui ha peròto il suo ormai ex compagno di squadra: “non mi sono ...