MotoGp Aprilia | Espargaró | «Ci aspetta un inverno impegnativo»

MotoGp – Dalla Suzuki all’Aprilia - Iannone non molla! Sui social il messaggio perentorio : “indietro non si torna” : Andrea Iannone ricomincia dall’Aprilia: l’ex pilota della Suzuki senza rimorsi né rammarichi guarda al suo futuro in MotoGp Nella seconda ed ultima giornata di test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino Rossi. Dopo il ...

MotoGp - Iannone contento a metà : “c’è da migliorare il bilanciamento - ma l’Aprilia ha un bel potenziale” : Il neo pilota dell’Aprilia ha commentato l’esito del secondo giorno di test a Valencia, esprimendo le proprie sensazioni Due cadute e un sedicesimo posto per Andrea Iannone nella seconda giornata dei test di Valencia, chiusi comunque con il sorriso. Il nuovo pilota dell‘Aprilia ha avuto modo di prendere ulteriore confidenza con la moto, commettendo però due errori che lo hanno costretto a terminare anzitempo la sessione. ...

MotoGp – Test Valencia - Iannone lento sull’Aprilia ma non se ne preoccupa : “è normale il primo giorno” : Andrea Iannone parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta la sua prima prestazione a bordo dell’Aprilia Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della prossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma anche ...

MotoGp Warm up Valencia - Marquez a posto : precede l'Aprilia e Rossi : Piove senza soluzione di continuità a Valencia e il Warm up della MotoGP non fa eccezione. Su una pista bagnata, e che tradisce Iannone, scivolato nei primi minuti della sessione del mattino, brilla ...

MotoGp - Aprilia Gresini a Valencia con una livrea completamente rossa : È invece una battaglia sulla quale tutta la comunità del Motomondiale e degli appassionati di motociclismo, in ogni angolo del mondo, può contribuire a tenere alta l'attenzione, per lottare tutti ...

MotoGp - GP Giappone 2018. Aleix Espargaró fiducioso : 'Motegi è adatta all'Aprilia' : Il Motomondiale si sposta in Giappone per la prima delle tre tappe della trasferta intercontinentale asiatico-australiana, con a seguire gli appuntamenti di Phillip Island e Sepang , che porteranno ...

MotoGp - GP Giappone 2018. Motegi pista giusta per Aprilia : Il motomondiale si sposta in Giappone per la prima delle tre tappe della trasferta intercontinentale asiatico-australiana, con a seguire gli appuntamenti di Phillip Island e Sepang , che porteranno ...

MotoGp Aprilia - Espargarò : «In Thailandia saremo motivati» : BURIRAM - Dopo l'ottimo sesto posto conquistato ad Aragon, Aleix Espargarò resta con i piedi per terra e si prepara ad affrontare la gara in Thailandia. 'Quello di Aragon per noi è stato un risultato ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «È un risultato importante per tutti» : ROMA - Finalmente un weekend positivo per l'Aprilia, che ha centrato il migliore risultato della stagione con il sesto posto finale di Aleix Espargaró, che non nasconde tutta la propria soddisfazione: ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «Dobbiamo continuare con il massimo impegno» : TORINO - Per l'Aprilia è arrivato finalmente un weekend positivo. La moto italiana ha centrato infatti il migliore risultato della stagione con il sesto posto finale di Aleix Espargaró, che non ...