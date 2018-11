Moto2 – Brutto infortunio per Jorge Martin | ecco le condizioni dello spagnolo dopo la

sportfair

: MOTO2 - Jorge Martin riporta fratture multiple dopo una caduta nel giorno dell’esordio nella categoria di mezzo. A… - corsedimoto : MOTO2 - Jorge Martin riporta fratture multiple dopo una caduta nel giorno dell’esordio nella categoria di mezzo. A… -

(Di venerdì 23 novembre 2018)pernella prima uscita in: caduta dolorosa per lodurante i test di Jerez de la Frontera Giornata di test sul circuito di Jerez de la Frontera per i piloti di. Prime uscite positive per gli italiani con i motori Triumph, visti i risultati di Baldassarri e Marini, rispettivamente primo e secondo di giornata. Meno fortunata invece la prova diche nella prima uscita inha rimediato una brutta caduta in curva 2 in occasione del terzo turno di giornata. Il pilota, da poco laureatosi campione in Moto3, ha riportato la frattura dell’omero sinistro, in aggiunta alla quale si sospettano anche fratture al mignolo ed al terzo metatarso del piede sinistro. Leverranno valutate domani presso la Clinica Dexeus di Barcellona: Mir conta di farsi trovare pronto per la ripresa ...