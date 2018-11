Moto contro auto | muore a 51 anni

Calcio sotto shock - arbitro muore dopo un incidente stradale con la Moto : donna arrestata - era contromano [NOME e DETTAGLI] : Sono ore tristissime per il mondo del Calcio, prima la brutale aggressione razzista nei confronti di un attaccante, poi la notizia della morte di un arbitro in seguito ad un incidente stradale. Un motociclista di 24 anni è morto in seguito all’impatto con la moto che si è scontrato frontalmente con una Ford, la conducente è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, la donna non sarebbe risultata ...

Scoperta nuova area del cervello - sarebbe responsabile del controllo Motorio : George Paxinos, del Neuroscience Research Australia (NeuRa) presso l’University of New South Wales, ha scoperto una nuova area del cervello umano, assente nelle scimmie e negli altri animali, che sarebbe responsabile del controllo motorio, in particolare nelle dita. Paxinos ha disegnato mappe estremamente dettagliate del cervello umano negli ultimi decenni e le sue pubblicazioni sono tra le più citate in neuroscienza. In dettaglio, la ...

Sul viale Europa a Messina : gravissimo incidente - di una Moto contro un'auto : Nel pomeriggio di oggi in viale Europa, ad incrocio con la via Risorgimento a Messina, si è verificato un gravissimo incidente stradale causato da una mancata precedenza. L'impatto, è avvenuto tra una ...

TerreMoto a LAquila - donne in marcia contro blocco ricostruzione della Valle dellAterno : E' stata denominata la "marcia della pace" ed è la protesta, non silenziosa, promossa da un gruppo di donne dei territori colpiti dai terremoti, de L'Aquila del 2009 e del centro Italia, del 2016 e ...

MotoGp – Che spavento per Valentino Rossi in pista a Valencia : il Dottore perde il controllo della M1 sul bagnato [VIDEO] : Che rischio per Valentino Rossi: il Dottore salvo per un pelo sul bagnato durante le Fp2 del Gp di Valencia Sono in corso le Fp2 del Gp di Valencia: l’ultimo weekend di gara è iniziato caratterizzato dal maltempo e dalla pioggia, che da ieri scende incessante sul circuito Ricardo Tormo. Sessioni di prove libere dunque bagnate a Valencia, con i piloti a caccia dell’assetto migliore per stare davanti ai propri rivali tra rischi e ...

Brindisi - scontro tra auto e Moto in città : 6 feriti - aggredito autista del 118 : Un sinistro stradale si è verificato ieri sera intorno alle ore 18:30, al quartiere Paradiso di Brindisi. Un'auto e una moto infatti, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate violentemente. Nel sinistro sono rimaste ferite sei persone, in maniera comunque non grave. Proprio mentre uno dei soccorritori, e precisamente l'autista, era intento ad aiutare uno dei feriti a salire nel mezzo di soccorso, una persona ha inveito contro il ...

Incidente sulla Scicli Donnalucata : scontro auto Moto : Incidente stradale oggi pomeriggio sulla Strada provinciale Scicli Donnalucata. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una moto. Diversi i feriti.

Incidenti in Sicilia - due morti : giovane di 17 anni in Moto e un uomo contro un furgone : Due Incidenti mortali nelle ultime ore in Sicilia. Un uomo, Salvatore Tuvè di 71 anni è morto dopo che con la sua auto si è scontrato ieri sera, con un furgone Peugeot, sulla strada provinciale ...

MotoGP - Andrea Dovizioso contro Jorge Lorenzo : la Ducati interviene in modo tardivo : Il Mondiale di MotoGP 2018 si avvia alla conclusione e tra meno di due settimane l’atto conclusivo di Valencia (Spagna) chiuderà il cerchio. I giochi sono già fatti: Marc Marquez e la Honda sono campioni del mondo. A tenere però alto l’interesse o, per meglio dire, la tensione ci hanno pensato i piloti della Ducati Andrea Dovizioso e lo spagnolo Jorge Lorenzo. Il loro rapporto non è mai stato idilliaco e a Sepang (Malesia) ...

Kingdom Hearts III a Lucca - la demo e l'incontro con Shinji HashiMoto : Queste forme rispecchiano il mondo Disney in cui Sora e compagni si trovano e variano i danni, il raggio d'azione e il parco mosse a disposizione del protagonista. Oltre a questo, un grosso ruolo lo ...

MotoGp - Lorenzo contro Dovizioso su Twitter : SEPANG - Jorge Lorenzo attacca Andrea Dovizioso via Twitter. Il pilota maiorchino non si è tenuto dentro la reazione alle parole del suo compagno di squadra, relative al suo forfait in Malesia: ' Non ...