Morti sospette | medico | sedazione terapia

Morti sospette : presto medico dal Gip : ANSA, - TRIESTE, 22 NOV - Si svolgerà con ogni probabilità lunedì l'interrogatorio davanti al Gip triestino Luigi Dainotti del medico isontino che, secondo l'accusa, avrebbe somministrato ad almeno ...

Trieste : medico del 118 indagato per Morti sospette : Le indagini sono partite dopo una segnalazione dell'azienda sanitaria universitaria, in seguito al decesso di un'anziana soccorsa. Il medico è stato sospeso - Il medico indagato dalla procura di ...

Morti sospette a Trieste - indagato medico del 118 : “Somministrava potenti sedativi” : Il medico avrebbe somministrato dei potenti sedativi ad alcuni anziani pazienti fino a causarne il decesso. Sarebbero quattro i casi di Morti sospette su cui sta indagando la Procura di Trieste e otto le falsificazioni di documentazione sanitaria accertati. Il medico è stato sospeso dal servizio.Continua a leggere

Falso atto su Morti sospette - stop medico : ANSA, - TRIESTE, 19 NOV - Il Gip del Tribunale di Trieste, accogliendo una richiesta della Procura, ha sospeso un medico per il reato di Falso in atto pubblico commesso nell'attestazione di attività ...

Tirreno Power - archiviata l’indagine sulle Morti sospette a Vado : “Non dimostrato rapporto diretto con emissioni centrale” : Non è dimostrato un rapporto diretto tra le emissioni della centrale Tirreno Power e le morti sospette. Per questo il gip Francesco Meloni, accogliendo la richiesta della procura, ha archiviato l’indagine per omicidio colposo sullo stabilimento a carbone di Vado Ligure. La centrale, sequestrata nel 2014 e oggi attiva solo a metano, è stata al centro di diversi procedimenti. In questo, la procura aveva contestato il reato di omicidio ...

Massa - 34 Morti sospette in corsia. Il primario indagato : “Faccio il mio dovere - per i pazienti” : Il primario di Medicina dell'Ospedale della Apuane di Massa, Alessandro Pampana è indagato per la morte di 33 pazienti tra il 20 dicembre del 2017 e il 10 gennaio del 2018. "Ho fiducia nella magistratura. Provo amarezza e sono addolorato per la mia famiglia, anche per i familiari delle persone decedute", dice.Continua a leggere

“Mia sorella - un’odissea”. Choc in Italia : 33 Morti sospette in ospedale. Colpa dei batteri? Indagato il primario : Trentatré morti in ospedale e così si dà avvio alle indagini. Il primario di medicina generale dell’ospedale Noa di Massa (Massa Carrara) è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura della città toscana in merito all’inchiesta aperta dopo l’esposto presentato dall’attuale presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti su 33 presunte morti sospette, a causa di possibili infezioni contratte in reparto, ...

Morti sospette - indagato primario Massa : 14.32 Il primario di medicina generale dell' ospedale Noa di Massa è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura: l'inchiesta è stata aperta dopo l'esposto dell'attuale presidente del consiglio comunale, Benedetti, su 34 Morti sospette, a causa di possibili infezioni contratte in reparto. Le Morti tra i degenti della struttura ospedaliera sono avvenute nell'arco di 20 giorni tra dicembre 2017 e gennaio 2018.