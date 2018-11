Morti per roghi in ex discarica | la Procura | ' Bari come la Terra dei fuochi'

Bari come la terra dei fuochi : "21 Morti dagli anni '90 per tumori" : Bari come la terra dei fuochi: "21 morti dagli anni '90 per tumori" Le persone decedute abitavano tutte nella stessa palazzina esposta ai fumi tossici. La Procura, pur descrivendo uno scenario da terra dei fuochi, archivia perché è trascorso troppo tempo dai fatti, i familiari si oppongono Parole ...

Morti per tumori causati dai roghi di un ex discarica - procura : Bari come terra dei fuochi : Ventuno inquilini di una stessa palazzina nel quartiere Japigia di Bari sarebbero Morti per tumori causati dalle sostanze tossiche provocate dai continui roghi della ex discarica comunale bonificata da 30 anni. Lo hanno stabilito le indagini avviate circa un anno fa dalla procura di Bari

"Bari come la terra dei fuochi" : 21 inquilini di un palazzo Morti di tumore per i roghi nell'ex discarica : La Procura ha chiuso l'inchiesta sulle morti sospette in una palazzina del quartiere Japigia con una richiesta di archiviazione perché è trascorso troppo tempo, ma le conclusioni sono durissime: "21 dei 27 tumori causati dall'inquinamento"

Giro d’Italia 2019 : scoperto il percorso - ci sono Mortirolo e Gavia : Ecco il Giro d’Italia 2019. [VIDEO] Le tappe dell’edizione 102 della corsa rosa sono state presentate oggi a Milano alla presenza di grandi campioni come Chris Froome e Elia Viviani. Sara' un Giro con tre cronometro, ma anche tante salite a bilanciare la situazione tra specialisti delle prove contro il tempo e scalatori. La corsa partira' da Bologna con una crono particolarmente suggestiva ed impegnativa con il finale sulla collina di San Luca. ...

Un’auto ha investito diverse persone fuori da una scuola elementare nel nordest della Cina : ci sono 5 Morti : La televisione di stato cinese, CCTV, ha detto che giovedì mattina un’auto ha investito la folla fuori da una scuola elementare di Huludao, città costiera della provincia di Liaoning, nel nordest della Cina: cinque persone sono morte e altre 18,

Il numero di Morti per gli incendi in California è salito a 83 : Il numero delle persone morte in California a causa dei grandi incendi della scorsa settimana è salto a 83, dopo il ritrovamento di due corpi a Paradise e Magalia, due cittadine nel nord dello stato, mentre il numero dei dispersi

Incendi in California : decine di Morti e centinaia di dispersi - il fumo arriva fino a New York : Il denso fumo generato dagli Incendi che hanno devastato la California ha raggiunto la costa orientale degli Stati Uniti. Un’insolita nebbia ha velato ieri i cieli di New York e Washington. “Wow. Vedevo che il tramonto di New York sembrava diverso e avrei dovuto capire. Il fumo degli Incendi è nell’aria, direttamente dalla California,” ha twittato Kathryn Prociv, esperta meteo del Today Show. Secondo l’ultimo ...

Infezione in sala operatoria da batterio Chimera : sei Morti in Veneto e due in Emilia : Il grande indiziato è un macchinario, dietro al quale ci sarebbe un maxi caso di malasanità. Da una macchina usata per fare interventi al cuore, sarebbe partita l'Infezione da microbatterio 'Chimera' che in Veneto ha provocato sei decessi e in totale 18 casi di contagio. Sui gravi fatti indaga per omicidio colposo la procura di Vicenza, ma il caso si allarga di giorno in giorno. Ai decessi già accertati in Veneto, si sono aggiunte altre due ...

India - bus sbanda per evitare un bufalo e precipita dal ponte : almeno 12 Morti : Il conducente dell'autobus avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare un bufalo che si è ritrovato improvvisamente sulla strada. Ha sterzato ma è finito così contro le barriere del ponte che non hanno retto.Continua a leggere

Incendi in California - il bilancio aggiornato : 84 Morti e 870 dispersi - arriva la pioggia : E’ stato diffuso un nuovo bilancio aggiornato delle vittime per gli Incendi che hanno devastato la California: 81 persone sono morte nella zona nord dello Stato e 3 a sud, vicino Malibù, mentre in numero dei dispersi è sceso a 870. I soccorritori sono impegnati nelle ricerche di persone scomparse in particolare nella zona della cittadina di Paradise, distrutta dalle fiamme. L’Incendio “Camp Fire“, nel nord della ...

Veneto : batterio killer nel macchinario per le operazioni al cuore causa sei Morti e 18 infettati : Il mycobacterium chimaera era annidato nel macchinario per il riscaldamento del sangue ed ha causato 6 morti e 18 persone infettate: il tempo di incubazione del batterio, però, varia da uno a sei anni e controlli sono in corso anche su altri pazienti.Continua a leggere

Trieste : medico del 118 indagato per Morti sospette : Le indagini sono partite dopo una segnalazione dell'azienda sanitaria universitaria, in seguito al decesso di un'anziana soccorsa. Il medico è stato sospeso - Il medico indagato dalla procura di ...

Medico indagato a Trieste per 4 Morti : Medico del 118 indagato per 4 omicidi volontari a Trieste. Il sospetto, come riferisce la stampa locale, è che il dottore abbia somministrato diversi sedativi a pazienti anziani e in gravi condizioni ...

Per i tre orsi marsicani Morti annegati sono state chieste le dimissioni del sindaco : Tre orsi morti, una femmina e due cuccioli, annegati in una vasca non a norma per la raccolta di acqua piovana costituiscono una perdita enorme, pari al 6% di una popolazione totale di circa 50 individui che fanno dell'orso bruno marsicano l'orso più raro del mondo. Recuperati con un elicottero Le carcasse dei tre orsi sono state trovate in località Le Fossette, tra i comuni di Balsorano e ...