Moody' s all' Italia | scontro con Ue manterrà alto lo spread

Moody's e il domino bancario nell'Italia gialloverde : Un livello di spread a 320 “non è la febbre a 40 ma neanche a 37: è un livello che non possiamo mantenere a lungo, non tanto per gli interessi sul debito ma perché pone un problema al sistema bancario”, ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. E’ comprensibile la preoccupazione: dopo l’Ita

giallo sulle pensioni Moody's : legge Fornero sospesa solo un anno : Parole che avevano indotto il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci a sottolineare già lunedì scorso il carattere strutturale della riforma. E tuttavia il Documento programmatico di bilancio ...

Lo spread sfiora di nuovo quota 300 mercati alla prova del rating Moody's : Il traino viene da una parte dalla vivacità delle Borse asiatiche, +4,1% Shanghai, per le misure di Pechino a sostegno dell'economia e, dall'altra, dal balzo di Fiat Chrsyler, +5,5% dopo una partenza ...

Spread giù in apertura : Moody's non fa male all'Italia : "L'economia è ampia e diversificata", spiega l'Agenzia, e se l'Italia tornerà sulla giusta via in materia di riforme la risalita è ancora possibile. La situazione potrebbe migliorare anche nel caso ...

Banche e partecipate : i mercati alla prova del rating di Moody's : È quasi un automatismo: la riduzione del merito di credito della Repubblica italiana si porta dietro di regola il downgrade anche per gli istituti bancari e per una serie di società partecipate dallo ...

Manovra - declassamento Moody's alla prova dei mercati e spread : Roma, 21 ott., askanews, - Occhi puntati alla riapertura dei mercati dopo che venerdì scorso, l'agenzia Moody's ha declassato il ranting dell'Italia a Baa3, cambiando però l'outlook da negativo a ...

Patrimoniale - l'agenzia Moody's ci porta alla catastrofe : 'Tassate i risparmi degli italiani' : Nel documento piombato sull'economia italiana come una granata, gli analisti si sono spinti addirittura a puntare il dito su come il governo possa trovare risorse utili per ridurre il debito pubblico:...

Dopo Moody's arriva il test di S&P. L'Italia risponde alla Ue sulla Manovra : MILANO - Settimana densa di appuntamenti per l'economia italiana. Entro mezzogiorno di lunedì L'Italia dovrà inviare alla Commissione europea la risposta alla lettera inviata dall'esecutivo Ue in cui è stato evidenziato nel Draft Budgetary Plan ...

Il Codacons denuncerà alla procura l'agenzia di rating Moody's : Lunedì 22 ottobre il Codacons presenterà alla procura della Repubblica di Roma un esposto contro Moody's , l'agenzia di rating che ha declassato l'Italia in seguito alla manovra varata dal governo . ...

Banchiere Mazzucchelli : 'Moody's? I mercati temono solo l'uscita dall'euro' : Intervista al membro del board di KredietBank Luxembourg e advisor di Bain & Company: 'Il pericolo da scongiurare è che le elezioni europee si trasformino in un referendum sulla moneta unica'

Il governo non teme il downgrade di Moody's. Conte risponderà all'Ue lanciando la sfida sulla crescita : 'C'è un clima di dialogo sulla manovra e punterà a spiegare le misure che assicurano la crescita del pil' spiega il premier. Ma in Italia anche confindustria esorta il governo a correggere la legge di ...

Moody's taglia il rating all'Italia «Deficit e assenza di riforme» : Bankitalia afferma che l'economia frena, con il Pil che nel terzo trimestre «sarebbe cresciuto in termini congiunturali dello 0,1% rallentando rispetto ai tre mesi precedenti». •

Italia : Moody's taglia il rating - bond a un passo dalla spazzatura : 'Il deficit aumenterà di molto, mentre l'economia non decollerà', ha scritto l'agenzia americana nel commentare la sua decisione, aggiungendo che i ' programma di riforme non è coerente ' e che ...