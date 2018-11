Blastingnews

: Modric rompe con il Real Madrid: l'Inter torna a sperare - ArmandoAreniell : Modric rompe con il Real Madrid: l'Inter torna a sperare - dez37012555 : @tutticonvocati 2007 sheva ultimo milanista 2018 Modric interista... Milano rompe il duopolio Ronaldo Messi -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello riguardante il mancato trasferimento all'di Luka. Il centrocampista croato voleva lasciare ile aveva trovato anche una bozza di accordo con la società nerazzurra attraverso il suo entourage, che è anche lo stesso di Sime Vrsaljko. A bloccare tutto è stato il patron del, Florentino Perez, che non ha voluto perdere un altro elemento fondamentale della propria rosa dopo la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Una questione che si è trascinata anche in tribunale, con la denuncia del presidente dei Blancos alla Fifa nei confronti dei nerazzurri per i contatti avuti senza la sua autorizzazione. Denuncia, però, caduta nel vuoto visto che è stato lo stessoa scagionare l', ammettendo di essere stato lui a mettersi in contatto con il club meneghino. E ora il nome del ...