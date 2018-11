“Mio figlio autistico escluso da scuola” | la battaglia di mamma Claudia per Francesco

Marco Carta : “Mio padre aveva un’altra famiglia - un altro figlio - e non mi ha mai voluto conoscere” : “Mio padre aveva un’altra famiglia e un altro figlio. Non mi ha mai voluto conoscere”. Marco Carta si racconta in un’intervista a cuore aperto a Caterina Balivo, nel contenitore pomeridiano Vieni da Me. Il cantante sardo ha rivelato dettagli molto intimi della sua vita privata, in particolare del suo rapporto difficile con la famiglia. “Non ho avuto un padre, non mi ha dato esempio. La mia famiglia ha sempre parlato bene ...

Sarri padre : “Mio figlio sarebbe rimasto volentieri a Napoli. Inghilterra? Si trova benissimo” : “A lui Napoli è rimasto nel cuore e secondo me sarebbe rimasto volentieri lì, purtroppo è successo forse qualcosa con il presidente, non lo so. In ogni modo in Inghilterra sta benissimo“. Lo ha detto Amerigo Sarri, padre dell’attuale tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, a margine del premio Giglio d’oro consegnatogli quest’oggi all’hotel Meridiana di Calenzano (Fi). “Non sono mai andato a vedere le ...

Cuneo - “Mio figlio autistico costretto a casa : la scuola non riesce a gestirlo” : “La scuola è aperta a tutti”. Così almeno dice la Costituzione, ma nei fatti per Francesco, studente 16enne autistico del liceo statale “Edmondo De Amicis” di Cuneo, non è così. Dal 18 ottobre, infatti, non mette più piede in classe. Per la scuola il “punto critico è inerente alla sicurezza di tutti: sua, degli insegnanti, dell’intera comunità scolastica e delle persone esterne”. Un caso che ha scatenato la reazione dei ...

Matteo Salvini : “Mio figlio di 15 anni sciopera contro di me - è la seconda volta in un mese” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, racconta ironizzando dei suoi "problemi in famiglia" e del figlio Federico, di 15 anni, che nei prossimi giorni aderirà a uno sciopero degli studenti proprio contro una misura voluta da suo padre: "È la seconda volta in un mese che mio figlio sciopera contro di me".Continua a leggere

Domenica In : Elena Santarelli si commuove : “Mio figlio continua la chemio - lotto per mio figlio come tante altre mamme guerriere” : Elena Santarelli non ha mai fatto mistero della malattia del figlio, ne ha sempre parlato apertamente con i suoi fan anche per cercare di dare forza a quanti si trovano nella sua stessa situazione... L'articolo Domenica In: Elena Santarelli si commuove: “Mio figlio continua la chemio, lotto per mio figlio come tante altre mamme guerriere” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Maltempo - tragedia di Casteldaccia : “Mio figlio ha tentato di salvare la sorellina” : “Mio figlio Federico ha tentato di salvare la sorellina. Ma sono morti tutti e due”. Nel ricordo di Giuseppe Giordano affiora una scena drammatica nella villetta di Casteldaccia invasa dall’acqua. “Ho visto – racconta – le vetrate diventare scure, la luce è andata via, uno strato di fango si muoveva sul pavimento. Ci siamo spostati nella stanza accanto. E qui c’era mio figlio Federico che aveva in ...

Maltempo Palermo - il papà sopravvissuto alla furia del Milicia : “Mio figlio era il mio cuore” : Chi sono le vittime del Maltempo in Sicilia? Nove persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sono morte travolte dall'acqua del fiume Milicia a Casteldaccia mentre si trovavano nella loro villetta. Luca Giordano si è salvato per miracolo, ma ha perso il figlioletto e la moglie: "Lui era tutto per me".Continua a leggere

Carovana dei migranti - le storie degli honduregni in fuga : “Mio figlio è nato da uno stupro. E vado negli Usa per salvarlo” : “Sono rimasta incinta perché i pandilleros mi hanno violentata. Erano tanti e armati. Mi hanno portata su un monte, stuprata e lasciata in fin di vita. Non li ho mai denunciati, perché mi hanno detto che se l’avessi fatto avrebbero ammazbzato me e la mia famiglia”. Dayana ha 24 anni ed è una degli honduregni che risalgono il Centroamerica in fuga dalla violenza nel proprio Paese. Porta con sé il ricordo di uno stupro subito ...

Andrea Bocelli/ “Mio figlio Matteo si vergognava di cantare davanti a me. Ha ciò che non si può insegnare” : Dopo quattordici anni Andrea Bocelli torna con un nuovo album, "Sì", che uscirà il 26 ottobre. All'interno ci saranno collaborazioni con Dua Lipa, Ed Sheeran e testi di Tiziano Ferro.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:53:00 GMT)

Vittorio Sgarbi/ “Mio figlio? Mi occupo delle sue fidanzate...” (Vieni da me) : Vittorio Sgarbi a Vieni da me: “Mio figlio? Mi occupo delle sue fidanzate...”. Le ultime notizie sul critico d'arte, ospite di Caterina Balivo. Le rivelazioni sulle donne...(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:19:00 GMT)

Domenica Live - in studio il figlio di Maradona : “Mio padre battezzerà mio figlio” : A Domenica Live grande commozione per la presenza del nipote, nato ad Aprile, di Diego Armando Maradona. In studio Diego Junior ha raccontato vari aneddoti della propria vita ed ha fatto una rivelazione: sarà il Pibe de Oro a battezzare il neonato. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Domenica Live, in studio il figlio di Maradona: ...

“Mio figlio morto 21enne di cancro mi ha insegnato la felicità”/ Lettera dopo Nadia Toffa - “guerriero gentile” : Lettera di un padre dopo il caso Nadia Toffa: "mio figlio morto a 21 anni per il cancro al cervello mi ha insegnato la felicità". La testimonianza e la "bambina pestifera"(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:29:00 GMT)

Decreto sicurezza - Salvini “Fiducia? Spero di no”/ Ultime notizie - “Mio figlio mi ha ringraziato..." : Decreto sicurezza, Salvini “Fiducia? Spero di no”. Ultime notizie: “Mio figlio mi ha ringraziato perchè grazie al mio Decreto hanno manifestato e lui non è andato a scuola"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:21:00 GMT)