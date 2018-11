: Varese, in carcere i 4 minorenni che hanno rapito e torturato 15enne #varese - MediasetTgcom24 : Varese, in carcere i 4 minorenni che hanno rapito e torturato 15enne #varese - FerrettiTamara : RT @NotizieIN: Minorenni Varese, tortura tra le accuse - NotizieIN : Minorenni Varese, tortura tra le accuse -

Chiuse le indagini sul sequestro del quindicenne prelevato da quattro coetanei davanti a una scuola media di.Portato in un garage,to per tre ore con secchiate d'acqua gelida, bastonato e imbavagliato. In carcere sono finiti due italiani,un ivoriano e un albanese, accusati dalla Procura deidi Milano anche di "", sequestro di persona,lesioni,e rapina. Il giovane è stato liberato dalla gang dietro la promessa di tacere. La denuncia è stata presentata dai genitori del quindicenne ora in ospedale sotto choc.(Di venerdì 23 novembre 2018)