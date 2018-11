Milos Teodosic lascia l’NBA | “mi diverte di più l’Europa | andrò via”

sportfair

: NON É UN ESERCITAZIONE NON È UN ESERCITAZIONE NON È UN ESERCITAZIONE Milos Teodosic può tornare a breve in Europa ?????????????? - clusium16 : NON É UN ESERCITAZIONE NON È UN ESERCITAZIONE NON È UN ESERCITAZIONE Milos Teodosic può tornare a breve in Europa ?????????????? - trendemoda : L'avventura di Milos Teodosic in NBA è giunta al capolinea? Facciamo il punto su tutti i possibili scenari con Lore… - HighFive_BB : Milos Teodosic e la NBA ai titoli di coda: -

(Di venerdì 23 novembre 2018)pronto a dire addio al basket NBA: il playmaker serbo annuncia il suo ritorno in Europa nei prossimi mesi Nonostante i Clippers stiano vivendo un inizio di stagione al di sopra delle aspettative, c’è chi in roster ha il muso lungo. Stiamo parlando diche al mondo NBA non sembra proprio averci fatto l’abitudine. Dopo la passata stagione di ambientamento, neanche troppo negativa, il playmaker serbo è finito ai margini della squadra, superato da Beverley e dal rookie Shai Gilgeous-Alexander. Motivo per il qualepotrebbe dire basta con il basket a stelle e strisce nei prossimi mesi, tornando nel suo ‘habitat naturale’, l’Europa. Intervistato da Glas Amerike, il cestista serbo ha dichiarato: “penso che non starò qui perché sono venuto, ho visto com’era, ma midi più il gioco europeo e mi trovo più a mio agio. ...